Международные резервы Украины выросли на 10%: помогли средства от партнеров и меньшая продажа валюты

$41.450.15
46.960.22
ukenru
В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив
10:29 • 30251 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

10:06 • 43511 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
09:50 • 43416 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
09:39 • 44601 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Эксклюзив
07:07 • 41669 просмотра

Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

7 мая, 06:41 • 41113 просмотра

Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

7 мая, 06:12 • 44611 просмотра

Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

6 мая, 14:29 • 84341 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

6 мая, 14:23 • 124761 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

6 мая, 14:11 • 86365 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
50%
747 мм
Популярные новости

Отставка кадырова угрожает стабильности режима путина – ISW

7 мая, 03:18 • 58616 просмотра

В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка

7 мая, 03:30 • 59368 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 65632 просмотра

Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр

06:57 • 19340 просмотра

В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия

07:16 • 33443 просмотра
публикации

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

10:29 • 30233 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

10:06 • 43491 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

09:50 • 43399 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

09:39 • 44583 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 65842 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 50105 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 100381 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 97510 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 108870 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 56511 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

Международные резервы Украины выросли на 10%: помогли средства от партнеров и меньшая продажа валюты

Киев • УНН

 • 1866 просмотра

Международные резервы Украины выросли на 10,2% в апреле, достигнув 46,7 млрд долл. Рост обусловлен значительными поступлениями от партнеров и уменьшением продажи валюты НБУ.

Международные резервы Украины выросли на 10%: помогли средства от партнеров и меньшая продажа валюты

Международные резервы Украины составили 46,7 млрд долл. по итогам апреля, увеличившись за месяц более чем на 10% на фоне значительных поступлений от международных партнеров и сокращения продажи валюты, сообщили в НБУ в среду, пишет УНН.

По состоянию на 1 мая 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 46 683,1 млн долл. США. В апреле они выросли на 10,2%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, - наименьшими с апреля 2024 года объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке

- сообщили в НБУ.

Отмечается, что в апреле по сравнению с мартом 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 17,1%. "В соответствии с балансовыми данными НБУ продал на валютном рынке 2 208,7 млн долл. и выкупил в резервы 17,5 млн долл.", - отметили в регуляторе.

При этом сообщается, что на валютные счета правительства в НБУ поступило 6 347,6 млн долл., в частности 4 861,6 млн долл. - от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Кроме того, как указано, Украина получила 992 млн долл. в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства, как сообщается, не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением относительно использования.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 517,9 млн долл. Также Украина уплатила МВФ 82,1 млн долл.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта", - отметили в НБУ.

Украина остается настроенной на переговоры по реструктуризации долга - Минфин25.04.25, 08:23 • 3002 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаФинансы
Национальный банк Украины
Великобритания
Украина
Brent
$62.68
Bitcoin
$97,032.90
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,394.85
Ethereum
$1,836.01