Международные резервы Украины выросли на 10%: помогли средства от партнеров и меньшая продажа валюты
Киев • УНН
Международные резервы Украины выросли на 10,2% в апреле, достигнув 46,7 млрд долл. Рост обусловлен значительными поступлениями от партнеров и уменьшением продажи валюты НБУ.
Международные резервы Украины составили 46,7 млрд долл. по итогам апреля, увеличившись за месяц более чем на 10% на фоне значительных поступлений от международных партнеров и сокращения продажи валюты, сообщили в НБУ в среду, пишет УНН.
По состоянию на 1 мая 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 46 683,1 млн долл. США. В апреле они выросли на 10,2%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, - наименьшими с апреля 2024 года объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке
Отмечается, что в апреле по сравнению с мартом 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 17,1%. "В соответствии с балансовыми данными НБУ продал на валютном рынке 2 208,7 млн долл. и выкупил в резервы 17,5 млн долл.", - отметили в регуляторе.
При этом сообщается, что на валютные счета правительства в НБУ поступило 6 347,6 млн долл., в частности 4 861,6 млн долл. - от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Кроме того, как указано, Украина получила 992 млн долл. в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства, как сообщается, не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением относительно использования.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 517,9 млн долл. Также Украина уплатила МВФ 82,1 млн долл.
"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта", - отметили в НБУ.
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