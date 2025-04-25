Украина остается настроенной на переговоры по реструктуризации долга - Минфин

Украина остается настроенной на переговоры с владельцами ВВП варрантов для поиска решения, указали в Минфине после сообщения, что Украине не удалось достичь соглашения о реструктуризации долга на $2,6 млрд, пишет УНН.

Украина остается настроенной на проведение конструктивных переговоров со всеми владельцами ВВП варрантов с целью поиска решения, которое позволяет обеспечить долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления страны - сообщили в Минфине

Украина не смогла достичь соглашения о реструктуризации долга на $2,6 млрд - FT

Контекст

24 апреля Министерство финансов сообщило, что с 15 по 23 апреля Украина провела встречу с членами Специального комитета, в состав которого входят институциональные инвесторы - владельцы около 30% ВВП варрантов Украины, на которой представила предложения по реструктуризации ВВП варрантов. Это предложение сформировано в соответствии с параметрами программы МВФ с целью восстановления долговой устойчивости и согласуется с принципом равного отношения (Comparability of Treatment) Группы официальных кредиторов Украины.

Украина предложила владельцам ВВП варрантов две опции:

Обмен варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, которые были выпущены в рамках реструктуризации в 2024 году. Согласно этой опции, инвесторы получат тот же набор облигаций A и B, что и владельцы еврооблигаций в прошлом году, в соотношении: на каждую 1 единицу варрантов - 1,35 единицы облигаций. Вторая опция предусматривает изменение условий выпуска ВВП-варрантов следующим образом:

выплаты за 2025-2028 годы отменяются;

возможность выкупить/отменить ВВП варранты будет продлена до мая 2029 года, в то время как цена выкупа будет прогрессивно расти с 85 в 2026 году до 100 центов в 2029 году;

реструктурированные варранты (с выплатами в 2029-2041 годах) будут иметь те же характеристики, что и действующие варранты, кроме опциона выкупа;

владельцы получат 36,6 центов Облигаций A и Облигаций B на каждые 100 центов варрантов.

В Минфине подчеркнули, что обе опции являются частями единой операции обмена (Exchange Offer) и запроса на изменение условий обращения (Consent Solicitation). Инвесторы, как указано, "могут выбрать любой из предложенных вариантов", и участие в одном из них будет считаться поддержкой реструктуризации условий выпуска варрантов. Такой подход в Минфине назвали важным, учитывая различные возможные приоритеты у разных владельцев ВВП варрантов и необходимость получения согласия 75% владельцев по совокупному номиналу ВВП варрантов от присутствующих на кворумном собрании владельцев варрантов.

Специальный комитет, в свою очередь, как сообщается, заявил, что объединяет владельцев более чем 30% варрантов и предложил Украине оплатить 75% платежа, приходящегося на май этого года, владельцам варрантов за рост ВВП в 2023 году и выпустить новые облигации C со ставкой 7,75% на сумму $209 млн с погашением в феврале 2029 года. "Украина отклонила это предложение", - сообщили в Минфине.

Комментарий министра

ВВП варранты были созданы для экономической реальности, которой уже не существует - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании - это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной рф против Украины.

Эти инструменты не должны стать препятствием нашему восстановлению. Наша цель - найти справедливое и комплексное решение этого вопроса. Мы, как и прежде, настроены на конструктивный диалог с инвесторами - так же, как это было во время успешных переговоров по реструктуризации еврооблигаций прошлым летом. Мы стремимся достичь взаимовыгодного решения, которое будет способствовать долгосрочной финансовой устойчивости Украины и укрепит доверие инвесторов - подчеркнул Марченко.

Что говорят инвесторы

Как пишет Reuters, владельцы долга заявили, что предложение Украины "не имеет никаких перспектив одобрения" и "не является основой для жизнеспособной точки взаимодействия".

Они также заявили о готовности продолжать диалог и изложили свое отклоненное предложение по следующему платежу по долгу - Украина должна выплатить 406 миллионов долларов наличными плюс 209 миллионов долларов в форме новых облигаций.

Reuters называет реструктуризацию долга условием программы МВФ.