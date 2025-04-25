Україна залишається налаштованою на переговори щодо реструктуризації боргу - Мінфін

Україна залишається налаштованою на переговори з власниками ВВП варантів для пошуку рішення, вказали у Мінфіні після повідомлення, що Україні не вдалося досягти угоди щодо реструктуризації боргу на $2,6 млрд, пише УНН.

Україна залишається налаштованою на проведення конструктивних переговорів зі всіма власниками ВВП варантів з метою пошуку рішення яке дозволяє забезпечити довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни - повідомили у Мінфіні

Україна не змогла досягти угоди щодо реструктуризації боргу на $2,6 млрд - FT

Контекст

24 квітня Міністерство фінансів повідомило, що з 15 по 23 квітня Україна провела зустріч з членами Спеціального комітету, до складу якого входять інституційні інвестори - власники близько 30% ВВП варантів України, на якій представила пропозиції щодо реструктуризації ВВП варантів. Ця пропозиція сформована у відповідності до параметрів програми МВФ з метою відновлення боргової стійкості та узгоджується з принципом рівного ставлення (Comparability of Treatment) Групи офіційних кредиторів України.

Україна запропонувала власникам ВВП варантів дві опції:

Обмін варантів на додатковий випуск єврооблігацій, які були випущені в межах реструктуризації у 2024 році. Згідно з цією опцією, інвестори отримають той самий набір облігацій A і B, що й власники єврооблігацій минулого року, у співвідношенні: на кожну 1 одиницю варантів - 1,35 одиниці облігацій. Друга опція передбачає зміну умов випуску ВВП-варантів наступним чином:

виплати за 2025-2028 роки скасовуються;

можливість викупити/скасувати ВВП варанти буде продовжена до травня 2029 року, в той час як ціна викупу прогресивно зростатиме з 85 у 2026 році до 100 центів у 2029 році;

реструктуровані варанти (з виплатами в 2029-2041 роках) матимуть ті ж самі характеристики, що і діючі варанти, окрім опціону викупу;

власники отримають 36,6 центів Облігацій A та Облігацій B на кожні 100 центів варантів.

У Мінфіні підкреслили, що обидві опції є частинами єдиної операції обміну (Exchange Offer) та запиту на зміну умов обігу (Consent Solicitation). Інвестори, як вказано, "можуть обрати будь-який із запропонованих варіантів", і участь в одному з них вважатиметься підтримкою реструктуризації умов випуску варантів. Такий підхід у Мінфіні назвали важливим, враховуючи різні можливі пріоритети у різних власників ВВП варантів та необхідність отримання згоди 75% власників за сукупним номіналом ВВП варантів від присутніх на кворумних зборах власників варантів.

Спеціальний комітет, своєю чергою, як повідомляється, заявив, що об'єднує власників більше ніж 30% варантів і запропонував Україні сплатити 75% платежу, що припадає на травень цього року, власникам варантів за зростання ВВП в 2023 році та випустити нові облігації C зі ставкою 7,75% на суму $209 млн з погашенням у лютому 2029 року. "Україна відхилила цю пропозицію", - повідомили у Мінфіні.

Коментар міністра

ВВП варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

З його слів, помірне зростання ВВП України у 2023 році не свідчить про економічне процвітання - це лише крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабною війною рф проти України.

Ці інструменти не мають стати на заваді нашому відновленню. Наша мета - знайти справедливе та комплексне рішення цього питання. Ми, як і раніше, налаштовані на конструктивний діалог з інвесторами - так само, як це було під час успішних перемовин щодо реструктуризації єврооблігацій минулого літа. Ми прагнемо досягти взаємовигідного рішення, що сприятиме довгостроковій фінансовій стійкості України та зміцнить довіру інвесторів - наголосив Марченко.

Що кажуть інвестори

Як пише Reuters, власники боргу заявили, що пропозиція України "не має жодних перспектив схвалення" та "не є основою для життєздатної точки взаємодії".

Вони також заявили про готовність продовжувати діалог та виклали свою відхилену пропозицію щодо наступного платежу за боргом - Україна має сплатити 406 мільйонів доларів готівкою плюс 209 мільйонів доларів у формі нових облігацій.

Reuters називає реструктуризацію боргу умовою програми МВФ.