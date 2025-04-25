Україна залишається налаштованою на переговори щодо реструктуризації боргу - Мінфін
Київ • УНН
Україна не досягла угоди щодо реструктуризації боргу на $2,6 млрд. Мінфін налаштований на конструктивні переговори для забезпечення довгострокової боргової стійкості.
Україна залишається налаштованою на переговори з власниками ВВП варантів для пошуку рішення, вказали у Мінфіні після повідомлення, що Україні не вдалося досягти угоди щодо реструктуризації боргу на $2,6 млрд, пише УНН.
Україна залишається налаштованою на проведення конструктивних переговорів зі всіма власниками ВВП варантів з метою пошуку рішення яке дозволяє забезпечити довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни
Україна не змогла досягти угоди щодо реструктуризації боргу на $2,6 млрд - FT24.04.25, 12:38 • 4704 перегляди
Контекст
24 квітня Міністерство фінансів повідомило, що з 15 по 23 квітня Україна провела зустріч з членами Спеціального комітету, до складу якого входять інституційні інвестори - власники близько 30% ВВП варантів України, на якій представила пропозиції щодо реструктуризації ВВП варантів. Ця пропозиція сформована у відповідності до параметрів програми МВФ з метою відновлення боргової стійкості та узгоджується з принципом рівного ставлення (Comparability of Treatment) Групи офіційних кредиторів України.
Україна запропонувала власникам ВВП варантів дві опції:
- Обмін варантів на додатковий випуск єврооблігацій, які були випущені в межах реструктуризації у 2024 році. Згідно з цією опцією, інвестори отримають той самий набір облігацій A і B, що й власники єврооблігацій минулого року, у співвідношенні: на кожну 1 одиницю варантів - 1,35 одиниці облігацій.
- Друга опція передбачає зміну умов випуску ВВП-варантів наступним чином:
- виплати за 2025-2028 роки скасовуються;
- можливість викупити/скасувати ВВП варанти буде продовжена до травня 2029 року, в той час як ціна викупу прогресивно зростатиме з 85 у 2026 році до 100 центів у 2029 році;
- реструктуровані варанти (з виплатами в 2029-2041 роках) матимуть ті ж самі характеристики, що і діючі варанти, окрім опціону викупу;
- власники отримають 36,6 центів Облігацій A та Облігацій B на кожні 100 центів варантів.
У Мінфіні підкреслили, що обидві опції є частинами єдиної операції обміну (Exchange Offer) та запиту на зміну умов обігу (Consent Solicitation). Інвестори, як вказано, "можуть обрати будь-який із запропонованих варіантів", і участь в одному з них вважатиметься підтримкою реструктуризації умов випуску варантів. Такий підхід у Мінфіні назвали важливим, враховуючи різні можливі пріоритети у різних власників ВВП варантів та необхідність отримання згоди 75% власників за сукупним номіналом ВВП варантів від присутніх на кворумних зборах власників варантів.
Спеціальний комітет, своєю чергою, як повідомляється, заявив, що об'єднує власників більше ніж 30% варантів і запропонував Україні сплатити 75% платежу, що припадає на травень цього року, власникам варантів за зростання ВВП в 2023 році та випустити нові облігації C зі ставкою 7,75% на суму $209 млн з погашенням у лютому 2029 року. "Україна відхилила цю пропозицію", - повідомили у Мінфіні.
Коментар міністра
ВВП варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує
З його слів, помірне зростання ВВП України у 2023 році не свідчить про економічне процвітання - це лише крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабною війною рф проти України.
Ці інструменти не мають стати на заваді нашому відновленню. Наша мета - знайти справедливе та комплексне рішення цього питання. Ми, як і раніше, налаштовані на конструктивний діалог з інвесторами - так само, як це було під час успішних перемовин щодо реструктуризації єврооблігацій минулого літа. Ми прагнемо досягти взаємовигідного рішення, що сприятиме довгостроковій фінансовій стійкості України та зміцнить довіру інвесторів
Що кажуть інвестори
Як пише Reuters, власники боргу заявили, що пропозиція України "не має жодних перспектив схвалення" та "не є основою для життєздатної точки взаємодії".
Вони також заявили про готовність продовжувати діалог та виклали свою відхилену пропозицію щодо наступного платежу за боргом - Україна має сплатити 406 мільйонів доларів готівкою плюс 209 мільйонів доларів у формі нових облігацій.
Reuters називає реструктуризацію боргу умовою програми МВФ.