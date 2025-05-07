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Міжнародні резерви України зросли на 10%: допомогли кошти від партнерів і менший продаж валюти

Київ • УНН

 • 3032 перегляди

Міжнародні резерви України зросли на 10,2% у квітні, досягнувши 46,7 млрд дол. Зростання зумовлене значними надходженнями від партнерів та зменшенням продажу валюти НБУ.

Міжнародні резерви України зросли на 10%: допомогли кошти від партнерів і менший продаж валюти

Міжнародні резерви України становили 46,7 млрд дол. за підсумками квітня, зрісши за місяць на понад 10% на тлі значних надходжень від міжнародних партнерів і скорочення продажу валюти, повідомили у НБУ у середу, пише УНН.

Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 46 683,1 млн дол. США. У квітні вони зросли на 10,2%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, - найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку

- повідомили у НБУ.

Зазначається, що у квітні порівняно з березнем 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком зменшився на 17,1%. "Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 2 208,7 млн дол. та викупив до резервів 17,5 млн дол.", - зазначили у регуляторі.

При цьому повідомляється, що на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 6 347,6 млн дол., зокрема 4 861,6 млн дол. - від ЄС в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Окрім того, як вказано, Україна отримала 992 млн дол. відповідно до угоди між Україною та Великою Британією в межах ERA. Ці кошти, як повідомляється, не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 517,9 млн дол. Також Україна сплатила МВФ 82,1 млн дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", - зазначили у НБУ.

Україна залишається налаштованою на переговори щодо реструктуризації боргу - Мінфін25.04.25, 08:23 • 3002 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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