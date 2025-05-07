Міжнародні резерви України зросли на 10%: допомогли кошти від партнерів і менший продаж валюти

Міжнародні резерви України становили 46,7 млрд дол. за підсумками квітня, зрісши за місяць на понад 10% на тлі значних надходжень від міжнародних партнерів і скорочення продажу валюти, повідомили у НБУ у середу, пише УНН.

Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 46 683,1 млн дол. США. У квітні вони зросли на 10,2%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, - найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку