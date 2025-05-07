Міжнародні резерви України зросли на 10%: допомогли кошти від партнерів і менший продаж валюти
Київ • УНН
Міжнародні резерви України зросли на 10,2% у квітні, досягнувши 46,7 млрд дол. Зростання зумовлене значними надходженнями від партнерів та зменшенням продажу валюти НБУ.
Міжнародні резерви України становили 46,7 млрд дол. за підсумками квітня, зрісши за місяць на понад 10% на тлі значних надходжень від міжнародних партнерів і скорочення продажу валюти, повідомили у НБУ у середу, пише УНН.
Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 46 683,1 млн дол. США. У квітні вони зросли на 10,2%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, - найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку
Зазначається, що у квітні порівняно з березнем 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком зменшився на 17,1%. "Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 2 208,7 млн дол. та викупив до резервів 17,5 млн дол.", - зазначили у регуляторі.
При цьому повідомляється, що на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 6 347,6 млн дол., зокрема 4 861,6 млн дол. - від ЄС в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Окрім того, як вказано, Україна отримала 992 млн дол. відповідно до угоди між Україною та Великою Британією в межах ERA. Ці кошти, як повідомляється, не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 517,9 млн дол. Також Україна сплатила МВФ 82,1 млн дол.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", - зазначили у НБУ.
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