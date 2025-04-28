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Золото падает в цене на фоне спада торговой напряженности, укрепления доллара

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Цена на золото снизилась на 1% из-за стабильного доллара и уменьшения спроса на активы-убежища. Инвесторы ждут экономические данные США для оценки дальнейших действий Федеральной резервной системы.

Золото падает в цене на фоне спада торговой напряженности, укрепления доллара

Цены на золото упали более чем на 1% в понедельник, на фоне того, как доллар держался стабильно, а надежды на деэскалацию торговой напряженности между США и Китаем снизили аппетит к активам-убежищам, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовая цена на золото снизилась на 0,9% до $3289,97 за унцию на 08:43 по Гринвичу (11:43 по Киеву). Фьючерсы на золото в США снизились на 0,1% до $3301.

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к корзине других валют, вырос на 0,3%, что сделало золото менее привлекательным для владельцев других валют.

"Рынок видит, что торговая напряженность спадает, и меньше беспокоится о независимости ФРС, что сейчас снижает спрос на активы-убежища", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

"Поскольку ожидается, что ФРС все еще снизит процентные ставки позже в этом году, мы все еще ждем, что золото снова протестирует отметку в 3500 долларов за унцию", - указал он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по пошлинам ведутся с Китаем. На прошлой неделе администрация Трампа дала понять об открытости для деэскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, которая вызвала опасения рецессии. В пятницу Китай освободил часть импорта из США от своих высоких пошлин, но быстро опроверг утверждение Трампа о том, что ведут переговоры.

Китай может освободить некоторые товары США от пошлин - Bloomberg25.04.25, 09:01 • 3437 просмотров

Золото, часто используемое в качестве безопасного средства сбережения во времена политической и финансовой неопределенности, выросло до исторического максимума в 3500,05 долларов за унцию на прошлой неделе из-за торговой напряженности, спроса со стороны центральных банков и устойчивого инвестиционного спроса.

Помимо большей ясности в отношении торговой политики США, инвесторы на этой неделе также будут ожидать серию экономических данных от США, которые должны быть опубликованы, чтобы получить подсказки относительно пути снижения ставок Федеральной резервной системы. Ключевые данные, публикуемые на этой неделе, включают отчет о вакансиях в США во вторник, потребительские расходы в среду и отчет о занятости вне сельского хозяйства в пятницу.

Спотовое серебро при этом упало в цене на 0,2% до 33,01 доллара за унцию, платина выросла на 0,7% до 978,01 доллара, а палладий вырос на 0,2% до 950,04 доллара.

Цены на нефть растут на фоне экономической неопределённости и опасений относительно действий со стороны ОПЕК+ 28.04.25, 11:26 • 7886 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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