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Китай может освободить некоторые товары США от пошлин - Bloomberg

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Правительство Китая рассматривает возможность приостановки 125% пошлины на некоторые товары из США, такие как медицинское оборудование, химикаты и аренду самолетов, из-за экономических последствий торговой войны.

Китай может освободить некоторые товары США от пошлин - Bloomberg

Правительство Китая рассматривает возможность приостановки 125% пошлины на некоторые товары из США, со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg, указывая, что это происходит на фоне того, как экономические издержки торговой войны "око за око" тяжело сказываются на некоторых отраслях, пишет УНН.

Детали

Власти страны рассматривают возможность отмены дополнительных пошлин на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие как этан, сообщили источники, попросившие не называть их имена, обсуждая частные обсуждения.

Официальные лица также обсуждают отмену пошлины на аренду самолетов, сообщили источники. Как и многие авиакомпании, китайские перевозчики не владеют всеми своими самолетами и платят лизинговые сборы сторонним компаниям за использование некоторых самолетов - платежи, которые бы стали финансово разрушительными с дополнительной пошлиной.

Реакция рынка на исключения для некоторых товаров была быстрой: оффшорный юань немного вырос до 7,2857 за доллар, что компенсировало потери в пятницу утром объемом до 0,1%.

Исключения, рассматриваемые Китаем, отражают аналогичные шаги со стороны США, которые исключили электронику из своей 145% пошлины на китайский импорт в начале этого месяца. Откаты отражают, насколько тесно переплетены две крупнейшие экономики мира, некоторые ключевые отрасли остановились после эскалации торговой войны, пишет издание.

Список исключений, как указано, все еще находится на стадии разработки, и обсуждения могут не продвинуться. Компании в уязвимых секторах получили от властей запрос на предоставление таможенных кодов товаров США, которые им необходимо освободить от новых пошлин, сообщили другие осведомленные источники. По крайней мере одна китайская авиакомпания была уведомлена о том, что платежи компаниям по лизингу самолетов, расположенным в зонах свободной торговли, не будут облагаться новым сбором, сообщил один источник.

Трейдеры также распространяют якобы освобожденные от пошлин списки таможенных кодов, которые соотносятся с ключевыми химикатами и компонентами для производства микросхем. Bloomberg не смог проверить независимо списки.

Пекин также готовится отменить дополнительные пошлины по меньшей мере на восемь видов полупроводниковой продукции, сообщает издание Caijing в пятницу со ссылкой на анонимные источники. В эти категории пока не входят чипы памяти, сообщило издание, что может стать потенциальным ударом по Micron Technology Inc., третьему в мире производителю чипов памяти.

Инвесторы ищут признаки того, что две страны будут сотрудничать в снижении пошлин, но отношения, похоже, все еще находятся в состоянии застоя. В четверг китайские официальные лица публично потребовали от США отменить все односторонние пошлины, прежде чем согласиться на торговые переговоры. Президент США Дональд Трамп пытался связаться по телефону с главой Китая Си Цзиньпином с тех пор, как вернулся в офис, но китайский лидер пока что сопротивляется, настаивая вместо этого на переговорах на более низком уровне для выработки соглашения.

На американском фронте администрация Трампа освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от так называемых взаимных пошлин - большие исключения для мировых производителей технологий, включая Apple Inc. и Nvidia Corp., хотя потенциально временные. Исключения распространяются на смартфоны, ноутбуки, жесткие диски и компьютерные процессоры и чипы памяти, а также на дисплеи с плоским экраном.

Белый дом может снизить импортные пошлины для Китая почти наполовину – WSJ24.04.25, 03:24 • 4780 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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