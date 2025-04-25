Китай може звільнити деякі товари США від мит - Bloomberg

Уряд Китаю розглядає можливість призупинення 125% мита на деякі товари зі США, з посиланням на обізнані джерела повідомляє Bloomberg, вказуючи, що це відбувається на тлі того, як економічні витрати торгової війни "око за око" важко позначаються на деяких галузях, пише УНН.

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Влада країни розглядає можливість скасування додаткових мит на медичне обладнання та деякі промислові хімікати, такі як етан, повідомили джерела, які попросили не називати їхніх імен, обговорюючи приватні обговорення.

Офіційні особи також обговорюють скасування мита на оренду літаків, повідомили джерела. Як і багато авіакомпаній, китайські перевізники не володіють усіма своїми літаками і сплачують лізингові збори стороннім компаніям за використання деяких літаків - платежі, які б стали фінансово руйнівними з додатковим митом.

Реакція ринку на винятки для деяких товарів була швидкою: офшорний юань трохи зріс до 7,2857 за долар, що компенсувало втрати в п'ятницю вранці обсягом до 0,1%.

Винятки, що їх розглядає Китай, відображають аналогічні кроки з боку США, які виключили електроніку зі свого 145% мита на китайський імпорт на початку цього місяця. Відкати відображають, наскільки тісно переплетені дві найбільші економіки світу, деякі ключові галузі зупинилися після ескалації торгової війни, пише видання.

Список винятків, як вказано, все ще перебуває на стадії розробки, і обговорення можуть не просунутися. Компанії у вразливих секторах отримали від влади запит на надання митних кодів товарів США, які їм необхідно звільнити від нових мит, повідомили інші обізнані джерела. Принаймні одна китайська авіакомпанія була повідомлена про те, що платежі компаніям з лізингу літаків, розташованим у зонах вільної торгівлі, не оподатковуватимуться новим збором, повідомило одне джерело.

Трейдери також розповсюджують нібито звільнені від мит списки митних кодів, які співвідносяться з ключовими хімікатами та компонентами для виробництва мікросхем. Bloomberg не зміг перевірити незалежно списки.

Пекін також готується скасувати додаткові мита щонайменше на вісім видів напівпровідникової продукції, повідомляє видання Caijing у п'ятницю з посиланням на анонімні джерела. У ці категорії поки не входять чіпи пам'яті, повідомило видання, що може стати потенційним ударом по Micron Technology Inc., третьому у світі виробнику чіпів пам'яті.

Інвестори шукають ознаки того, що дві країни співпрацюватимуть у зниженні мит, але відносини, схоже, все ще перебувають у стані застою. У четвер китайські офіційні особи публічно зажадали від США скасувати всі односторонні мита, перш ніж погодитись на торгові переговори. Президент США Дональд Трамп намагався зв'язатися телефоном з главою Китаю Сі Цзіньпіном відтоді, як повернувся в офіс, але китайський лідер поки що опирається, наполягаючи натомість на переговорах на нижчому рівні для вироблення угоди.

На американському фронті адміністрація Трампа звільнила смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від так званих взаємних мит - великі винятки для світових виробників технологій, включаючи Apple Inc. та Nvidia Corp., хоча потенційно тимчасова. Винятки поширюються на смартфони, ноутбуки, жорсткі диски та комп'ютерні процесори та чіпи пам'яті, а також на дисплеї із плоским екраном.

Білий дім може знизити імпортні мита для Китаю майже наполовину - WSJ