Білий дім може знизити імпортні мита для Китаю майже наполовину - WSJ

Білий дім розглядає можливість зниження мит для Китаю, щоб зменшити ескалацію торгової війни. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє УНН.

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Зазначається, що у деяких випадках імпортні мита можуть бути скорочені більш ніж наполовину, при цьому президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо цього.

Мита для Китаю, ймовірно, будуть знижені приблизно до 50%-65%. Адміністрація також розглядає багаторівневий підхід, схожий на той, який був запропонований комітетом Палати представників щодо Китаю наприкінці минулого року: 35% мита для товарів, які США не вважають загрозою національній безпеці, і принаймні 100% для товарів, які вважаються стратегічними для інтересів Америки - цитує видання неназваного високопоставленого чиновника Білого дому.

Автори також вказують, що законопроєкт передбачає поетапне введення відповідних зборів протягом п'яти років.

Нагадаємо

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що тарифні та торгові війни підривають законні права та інтереси всіх країн, завдають шкоди багатосторонній торговій системі та впливають на світовий економічний порядок. Він зробив цю заяву під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

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