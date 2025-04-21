Літак Boeing 737 MAX, що прямував до Китаю, повернули до США через тарифи Трампа - ЗМІ
Київ • УНН
Літак Boeing 737 MAX, призначений для китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, повернувся до США. Це сталося через мита на імпорт, запроваджені Дональдом Трампом.
Реактивний літак Boeing, який мали передати китайській авіакомпанії, вимушено повернули до США через запроваджені главою Білого дому Дональдом Трампом мита на імпорт. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Зазначається, що лайнер 737 MAX, призначений для китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, приземлився на базі Boeing Field у Сіетлі о 18:11 за місцевим часом (22:11 за Києвом).
Реактивний літак, який робив зупинки для дозаправки на Гуамі та Гаваях під час свого зворотного шляху довжиною 5000 миль (8000 км), був одним із кількох реактивних літаків 737 MAX, які перебували в центрі фінальної зборки Boeing у китайському місті Чжоушань, та очікували на остаточне доукомплектування і передачу замовнику з Китаю
Видання додає, що новий 737 MAX має ринкову вартість близько 55 мільйонів доларів. Наразі залишається незрозумілим, яка сторона ухвалила рішення про повернення літака в США.
"Тарифна війна та очевидний розворот поставок відбуваються в той момент, коли компанія Boeing оговтується після майже п’ятирічного заморожування імпорту літаків 737 MAX і попереднього раунду торгової напруженості", - резюмують автори.
Нагадаємо
Компанія Tesla призупинила плани з імпорту комплектуючих з Китаю для свого Cybercab та електровантажівки Semi до США. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп підвищив мита на товари з Пекіна.
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