Літак Boeing 737 MAX, що прямував до Китаю, повернули до США через тарифи Трампа - ЗМІ

Реактивний літак Boeing, який мали передати китайській авіакомпанії, вимушено повернули до США через запроваджені главою Білого дому Дональдом Трампом мита на імпорт. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Зазначається, що лайнер 737 MAX, призначений для китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, приземлився на базі Boeing Field у Сіетлі о 18:11 за місцевим часом (22:11 за Києвом).

Реактивний літак, який робив зупинки для дозаправки на Гуамі та Гаваях під час свого зворотного шляху довжиною 5000 миль (8000 км), був одним із кількох реактивних літаків 737 MAX, які перебували в центрі фінальної зборки Boeing у китайському місті Чжоушань, та очікували на остаточне доукомплектування і передачу замовнику з Китаю