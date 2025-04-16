Впроваджені мита на імпорт – незаконні: Каліфорнія подасть позов проти Трампа

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що його штат подасть до суду позов з оскарженням повноважень президента Дональда Трампа. Посадовець пояснив це тим, що надвеликі мита, які запровадив лідер США, не тільки завдали шкоду штату, але й є незаконними. Про це повідомляє УНН із посиланням на NewsWeek.

Деталі

За інформацією видання, Ньюсом стверджує, що тарифи Трампа призвели до збитків у мільярди доларів у Каліфорнії, найбільшій економіці серед штатів США.

У публікаціїї зазначено, що у позові буде стверджуватися, що використання Трампом Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) для накладення мит на Мексику, Канаду, Китай і 10% базових мит на весь імпорт є незаконним.

Закон дозволяє президенту лише заморожувати та блокувати транзакції у відповідь на зовнішні загрози.

У судовому позові Ньюсом і генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта також оскаржуватимуть можливість Трампа вводити мита згідно з IEEPA без схвалення Конгресу.

"Незаконні мита президента Трампа сіють хаос у каліфорнійських сім’ях, підприємствах та нашій економіці — підвищують ціни та загрожують робочим місцям", - йдеться у заяві Ньюсома.

"Хаотичне та безсистемне впровадження президентом мит викликає не тільки глибоке занепокоєння, воно є незаконним. Будучи п’ятою за величиною економікою у світі, Каліфорнія розуміє, що глобальна торгова політика — це не просто гра", - заявив генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта.

Також у позові стверджуватиметься, що надзвичайного стану, який оголосив Трамп через загрозу мігрантів та незаконно ввезенних у США наркотиків, у країні немає.

Позов буде подано до окружного суду США Північного округу Каліфорнії, повідомили в офісі Newsom, - зазначає видання.

Додатково

Каліфорнія є найбільшим імпортером і другим за величиною експортером серед штатів з обсягом двосторонньої торгівлі понад 675 млрд доларів. З введенням нових мит, порти, малий бізнес і сільськогосподарський сектор штату дуже постраждають.

Цього місяця Ньюсом заявив, що він накаже своєму штату підтримувати "стратегічні" відносини з країнами, які оголосили про відповідні мита проти США, закликаючи їх виключити вироблену в Каліфорнії продукцію зі зборів.

Нагадаємо

Дональд Трамп оголосив про призупинення введення мит на 90 днів. Він пояснив це рішення тим, що "люди трохи злякались, тому слід проявити гнучкість".

Лідер США додав, що спостерігав за ринком облігацій і останні кілька днів "усе виглядало досить похмуро".