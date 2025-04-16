Введенные пошлины на импорт – незаконны: Калифорния подаст иск против Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что его штат подаст в суд иск с обжалованием полномочий президента Дональда Трампа. Чиновник объяснил это тем, что сверхбольшие пошлины, введенные лидером США, не только нанесли ущерб штату, но и являются незаконными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsWeek.

Детали

По информации издания, Ньюсом утверждает, что тарифы Трампа привели к убыткам в миллиарды долларов в Калифорнии, крупнейшей экономике среди штатов США.

В публикации указано, что в иске будет утверждаться, что использование Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для наложения пошлин на Мексику, Канаду, Китай и 10% базовых пошлин на весь импорт является незаконным.

Закон позволяет президенту только замораживать и блокировать транзакции в ответ на внешние угрозы.

В судебном иске Ньюсом и генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта также будут оспаривать возможность Трампа вводить пошлины согласно IEEPA без одобрения Конгресса.

"Незаконные пошлины президента Трампа сеют хаос в калифорнийских семьях, предприятиях и нашей экономике — повышают цены и угрожают рабочим местам", - говорится в заявлении Ньюсома.

"Хаотичное и бессистемное внедрение президентом пошлин вызывает не только глубокое беспокойство, оно является незаконным. Будучи пятой по величине экономикой в мире, Калифорния понимает, что глобальная торговая политика — это не просто игра", - заявил генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта.

Также в иске будет утверждаться, что чрезвычайного положения, которое объявил Трамп из-за угрозы мигрантов и незаконно ввезенных в США наркотиков, в стране нет.

Иск будет подан в окружной суд США Северного округа Калифорнии, сообщили в офисе Newsom, - отмечает издание.

Дополнительно

Калифорния является крупнейшим импортером и вторым по величине экспортером среди штатов с объемом двусторонней торговли более 675 млрд долларов. С введением новых пошлин, порты, малый бизнес и сельскохозяйственный сектор штата очень пострадают.

В этом месяце Ньюсом заявил, что он прикажет своему штату поддерживать "стратегические" отношения со странами, которые объявили о соответствующих пошлинах против США, призывая их исключить произведенную в Калифорнии продукцию из сборов.

Напомним

Дональд Трамп объявил о приостановлении введения пошлин на 90 дней. Он объяснил это решение тем, что "люди немного испугались, поэтому следует проявить гибкость".

Лидер США добавил, что наблюдал за рынком облигаций и последние несколько дней "все выглядело достаточно мрачно".