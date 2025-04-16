Введенные пошлины на импорт – незаконны: Калифорния подаст иск против Трампа

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 32040 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 138847 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 71643 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 81880 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 83576 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 132118 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 116627 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 38123 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 62421 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 114546 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
5.6м/с
49%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 144354 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 90809 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

16 апреля, 09:36 • 57893 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

16 апреля, 09:57 • 51974 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

16 апреля, 10:17 • 41981 просмотра
публикации

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

14:30 • 29988 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 138847 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 145238 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 132118 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 116627 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 91352 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 38642 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 39168 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 39815 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 41646 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Введенные пошлины на импорт – незаконны: Калифорния подаст иск против Трампа

Киев • УНН

 • 3542 просмотра

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подает иск в суд на Дональда Трампа. Пошлины привели к убыткам в миллиарды долларов и являются незаконными, поэтому будут оспаривать возможность Трампа вводить пошлины без Конгресса.

Введенные пошлины на импорт – незаконны: Калифорния подаст иск против Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что его штат подаст в суд иск с обжалованием полномочий президента Дональда Трампа. Чиновник объяснил это тем, что сверхбольшие пошлины, введенные лидером США, не только нанесли ущерб штату, но и являются незаконными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsWeek.

Детали

По информации издания, Ньюсом утверждает, что тарифы Трампа привели к убыткам в миллиарды долларов в Калифорнии, крупнейшей экономике среди штатов США.

В публикации указано, что в иске будет утверждаться, что использование Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для наложения пошлин на Мексику, Канаду, Китай и 10% базовых пошлин на весь импорт является незаконным.

Закон позволяет президенту только замораживать и блокировать транзакции в ответ на внешние угрозы.

В судебном иске Ньюсом и генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта также будут оспаривать возможность Трампа вводить пошлины согласно IEEPA без одобрения Конгресса.

"Незаконные пошлины президента Трампа сеют хаос в калифорнийских семьях, предприятиях и нашей экономике — повышают цены и угрожают рабочим местам", - говорится в заявлении Ньюсома.

"Хаотичное и бессистемное внедрение президентом пошлин вызывает не только глубокое беспокойство, оно является незаконным. Будучи пятой по величине экономикой в мире, Калифорния понимает, что глобальная торговая политика — это не просто игра", - заявил генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта.

Также в иске будет утверждаться, что чрезвычайного положения, которое объявил Трамп из-за угрозы мигрантов и незаконно ввезенных в США наркотиков, в стране нет.

Иск будет подан в окружной суд США Северного округа Калифорнии, сообщили в офисе Newsom, - отмечает издание.

Дополнительно

Калифорния является крупнейшим импортером и вторым по величине экспортером среди штатов с объемом двусторонней торговли более 675 млрд долларов. С введением новых пошлин, порты, малый бизнес и сельскохозяйственный сектор штата очень пострадают.

В этом месяце Ньюсом заявил, что он прикажет своему штату поддерживать "стратегические" отношения со странами, которые объявили о соответствующих пошлинах против США, призывая их исключить произведенную в Калифорнии продукцию из сборов.

Напомним

Дональд Трамп объявил о приостановлении введения пошлин на 90 дней. Он объяснил это решение тем, что "люди немного испугались, поэтому следует проявить гибкость".

Лидер США добавил, что наблюдал за рынком облигаций и последние несколько дней "все выглядело достаточно мрачно".

Алена Уткина

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира
Гэвин Ньюсом
Мексика
Калифорния
Дональд Трамп
Канада
Китай
Соединенные Штаты
Brent
$65.83
Bitcoin
$84,840.00
S&P 500
$5,335.66
Tesla
$248.64
Газ TTF
$35.20
Золото
$3,341.06
Ethereum
$1,590.16