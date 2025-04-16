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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Tesla призупиняє імпорт деталей Cybercab з Китаю через мита Трампа

Київ • УНН

 • 2824 перегляди

Tesla зупинила імпорт деталей Cybercab з Китаю через мита Трампа. Це може зашкодити планам компанії щодо автономних авто та вантажівок.

Tesla призупиняє імпорт деталей Cybercab з Китаю через мита Трампа

Tesla призупинила плани з імпорту комплектуючих з Китаю для свого Cybercab та електровантажівки Semi до США після того, як президент Дональд Трамп підвищив мита на товари з Пекіна. Про це повідомляє  Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, цей крок потенційно може зашкодити амбіціям Tesla зі створення автономних транспортних засобів та вантажівок, які генеральний директор Ілон Маск неодноразово називав наступним етапом зростання для виробника електромобілів, що переживає труднощі.

Tesla змогла покрити додаткові витрати, коли Трамп запровадив мита у розмірі 34% на китайські товари, але не витримала ще вищих тарифів, що призвело до призупинення планів щодо постачання, йдеться у звіті Reuters з посиланням на особу, обізнану з ситуацією.

Трамп підвищив мита на китайські товари до загального рівня у 145% на початку квітня, що ознаменувало початок жорсткої, відновленої торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

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Компоненти, які імпортує Tesla, також підпадають під додатковий 25% податок Трампа на імпортні автомобілі та автозапчастини.

Маск минулого місяця відзначав "суттєвий" вплив мит на Tesla. Хоча компанія виробляє всі автомобілі для продажу у США всередині країни, вона імпортує низку ключових компонентів з усього світу, при цьому Китай відіграє важливу роль у ланцюгу постачання.

Обмін митами між США та Китаєм потенційно передвіщає нові труднощі для Tesla, яка вже стикається зі зниженням продажів через застарілу модельну лінійку, сильну конкуренцію з боку китайських виробників і зміну споживчих вподобань на користь гібридів замість повністю електричних авто.

Tesla також стикається з бойкотом з боку споживачів, особливо в Європі, через політичні зв'язки генерального директора Маска.

Tesla не відповіла на запити про коментар.

Доповнення

Компанія також подає заявки на затвердження в уряди окремих штатів, оскільки планує запуск сервісу роботаксі з флотом Cybercab. У жовтні вона представила концепт безпілотного таксі без керма й педалей керування, пообіцявши почати виробництво двомісної моделі до 2026 року за ціною менш ніж $30 000.

Tesla також планує наростити виробництво електричних вантажівок Semi у 2026 році та пришвидшити постачання замовлень, які довго затримувалися, зокрема для компанії Pepsi.

Вплив нових мит на ключові бізнес-плани Tesla демонструє, як політика Трампа, спрямована на підтримку американського виробництва, може нашкодити його союзнику Маску. Маск неодноразово заявляв у соцмережах, що підтримує вільну торгівлю та виступає проти мит.

У Білому домі зазначають, що Маск очолює реформу американської бюрократії, внаслідок якої було скорочено тисячі державних посад.

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Як повідомила минулого тижня Washington Post, Маск зробив особисте звернення до Трампа з проханням скасувати нові мита по всьому світу, опублікувавши відео про те, як створення простого олівця вимагає глобального ланцюга постачання.

Також Tesla припинила приймати нові замовлення на моделі Model S та Model X після того, як Китай у відповідь запровадив 125% мито на американські товари.

За даними звіту S&P за лютий, США становили приблизно 15–20% за вартістю від експорту китайських автокомплектуючих у останні роки. 

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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