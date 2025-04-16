Tesla приостанавливает импорт деталей Cybercab из Китая из-за пошлин Трампа

Tesla приостановила планы по импорту комплектующих из Китая для своего Cybercab и электрогрузовика Semi в США после того, как президент Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Пекина. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, этот шаг потенциально может навредить амбициям Tesla по созданию автономных транспортных средств и грузовиков, которые генеральный директор Илон Маск неоднократно называл следующим этапом роста для производителя электромобилей, испытывающего трудности.

Tesla смогла покрыть дополнительные расходы, когда Трамп ввел пошлины в размере 34% на китайские товары, но не выдержала еще более высоких тарифов, что привело к приостановке планов по поставкам, говорится в отчете Reuters со ссылкой на лицо, осведомленное о ситуации.

Трамп повысил пошлины на китайские товары до общего уровня в 145% в начале апреля, что ознаменовало начало жесткой, возобновленной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

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Компоненты, которые импортирует Tesla, также подпадают под дополнительный 25% налог Трампа на импортные автомобили и автозапчасти.

Маск в прошлом месяце отмечал "существенное" влияние пошлин на Tesla. Хотя компания производит все автомобили для продажи в США внутри страны, она импортирует ряд ключевых компонентов со всего мира, при этом Китай играет важную роль в цепи поставок.

Обмен пошлинами между США и Китаем потенциально предвещает новые трудности для Tesla, которая уже сталкивается со снижением продаж из-за устаревшей модельной линейки, сильной конкуренции со стороны китайских производителей и изменения потребительских предпочтений в пользу гибридов вместо полностью электрических авто.

Tesla также сталкивается с бойкотом со стороны потребителей, особенно в Европе, из-за политических связей генерального директора Маска.

Tesla не ответила на запросы о комментарии.

Дополнение

Компания также подает заявки на утверждение в правительства отдельных штатов, поскольку планирует запуск сервиса роботакси с флотом Cybercab. В октябре она представила концепт беспилотного такси без руля и педалей управления, пообещав начать производство двухместной модели к 2026 году по цене менее $30 000.

Tesla также планирует нарастить производство электрических грузовиков Semi в 2026 году и ускорить поставки заказов, которые долго задерживались, в частности для компании Pepsi.

Влияние новых пошлин на ключевые бизнес-планы Tesla демонстрирует, как политика Трампа, направленная на поддержку американского производства, может навредить его союзнику Маску. Маск неоднократно заявлял в соцсетях, что поддерживает свободную торговлю и выступает против пошлин.

В Белом доме отмечают, что Маск возглавляет реформу американской бюрократии, в результате которой было сокращено тысячи государственных должностей.

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Как сообщила на прошлой неделе Washington Post, Маск обратился лично к Трампу с просьбой отменить новые пошлины по всему миру, опубликовав видео о том, как создание простого карандаша требует глобальной цепи поставок.

Также Tesla прекратила принимать новые заказы на модели Model S и Model X после того, как Китай в ответ ввел 125% пошлину на американские товары.

По данным отчета S&P за февраль, США составляли примерно 15–20% по стоимости от экспорта китайских автокомплектующих в последние годы.

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