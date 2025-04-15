В США оспаривают пошлины Трампа: малый бизнес обвиняет президента в превышении полномочий

Американская правозащитная организация Liberty Justice Center подала иск в Суд международной торговли США, требуя отменить пошлины Трампа. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, к иску присоединились пять малых предприятий, импортирующих товары из-за границы. Среди них – импортеры алкоголя из Нью-Йорка, а также производители образовательных наборов и музыкальных инструментов из Вирджинии. Бизнесмены заявляют, что тарифная политика Дональда Трампа нанесла им прямой финансовый ущерб, а сама процедура введения пошлин была незаконной.

Юристы утверждают, что в соответствии с Конституцией США, полномочия устанавливать налоги и пошлины имеет исключительно Конгресс, а не президент.

Ни один человек не должен иметь полномочий вводить налоги, имеющие такие огромные глобальные экономические последствия - заявил старший советник Liberty Justice Center Джеффри Шваб.

Белый дом в свою очередь встал на защиту решений Трампа. Представитель Гаррисон Филдс заявил, что пошлины были необходимы для борьбы с экономической несправедливостью, в частности в отношениях с Китаем.

Это уже не первый судебный иск против таможенной политики Трампа, поскольку подобное дело сейчас рассматривается во Флориде, где предприниматель также требует остановить действие пошлин на китайские товары.

Напомним

Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из всех стран. Часть из этих пошлин была впоследствии временно приостановлена на 90 дней.

Китай призывает США "полностью отменить" взаимные пошлины