У США оскаржують мита Трампа: малий бізнес звинувачує президента в перевищенні повноважень

Американська правозахисна організація Liberty Justice Center подала позов до Суду міжнародної торгівлі США, вимагаючи скасувати мита Трампа. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За інформацією, до позову приєдналися п’ять малих підприємств, які імпортують товари з-за кордону. Серед них – імпортери алкоголю з Нью-Йорка, а також виробники освітніх наборів і музичних інструментів із Вірджинії. Бізнесмени заявляють, що тарифна політика Дональда Трампа завдала їм прямих фінансових збитків, а сама процедура запровадження мит була незаконною.

Юристи стверджують, що відповідно до Конституції США, повноваження встановлювати податки і мита має виключно Конгрес, а не президент.

Жодна особа не повинна мати повноважень вводити податки, які мають такі величезні глобальні економічні наслідки - заявив старший радник Liberty Justice Center Джеффрі Шваб.

Білий дім своєю чергою став на захист рішень Трампа. Речник Гаррісон Філдс заявив, що мита були необхідними для боротьби з економічною несправедливістю, зокрема у відносинах із Китаєм.

Це вже не перший судовий позов проти митної політики Трампа, позаяк подібна справа зараз розглядається у Флориді, де підприємець також вимагає зупинити дію мит на китайські товари.

Нагадаємо

Дональд Трамп запровадив мита на імпорт з усіх країн. Частину з цих мит було згодом тимчасово призупинено на 90 днів.

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