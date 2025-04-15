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Financial Times

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The Guardian

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У США оскаржують мита Трампа: малий бізнес звинувачує президента в перевищенні повноважень

Київ • УНН

 • 4044 перегляди

Американська правозахисна організація Liberty Justice Center подала позов до суду, вимагаючи скасувати мита Трампа. П'ять малих підприємств стверджують, що мита завдали їм фінансових збитків.

У США оскаржують мита Трампа: малий бізнес звинувачує президента в перевищенні повноважень

Американська правозахисна організація Liberty Justice Center подала позов до Суду міжнародної торгівлі США, вимагаючи скасувати мита Трампа. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією, до позову приєдналися п’ять малих підприємств, які імпортують товари з-за кордону. Серед них – імпортери алкоголю з Нью-Йорка, а також виробники освітніх наборів і музичних інструментів із Вірджинії. Бізнесмени заявляють, що тарифна політика Дональда Трампа завдала їм прямих фінансових збитків, а сама процедура запровадження мит була незаконною.

Юристи стверджують, що відповідно до Конституції США, повноваження встановлювати податки і мита має виключно Конгрес, а не президент.

Жодна особа не повинна мати повноважень вводити податки, які мають такі величезні глобальні економічні наслідки 

- заявив старший радник Liberty Justice Center Джеффрі Шваб.

Білий дім своєю чергою став на захист рішень Трампа. Речник Гаррісон Філдс заявив, що мита були необхідними для боротьби з економічною несправедливістю, зокрема у відносинах із Китаєм.

Це вже не перший судовий позов проти митної політики Трампа, позаяк подібна справа зараз розглядається у Флориді, де підприємець також вимагає зупинити дію мит на китайські товари.

Нагадаємо

Дональд Трамп запровадив мита на імпорт з усіх країн. Частину з цих мит було згодом тимчасово призупинено на 90 днів.

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита13.04.25, 17:53 • 8822 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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