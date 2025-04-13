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Financial Times

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Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

Київ • УНН

 • 8813 перегляди

Міністерство торгівлі Китаю закликало США скасувати мита. Вашингтон частково звільнив смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від великих митних зборів.

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

Міністерство торгівлі Китаю закликало Сполучені Штати "зробити серйозний крок" і повністю скасувати митні обмеження, введені в рамках торговельної війни між двома країнами.

Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Ми закликаємо Сполучені Штати (...) зробити серйозний крок, щоб виправити свої помилки, повністю скасувати неправильну практику взаємних мит і повернутися на правильний шлях взаємної поваги

- йдеться в заяві представника міністерства торгівлі Китаю.

У розпал торговельної війни з Китаєм, яка викликає хвилювання на фінансових ринках, у п'ятницю Сполучені Штати змінили свою позицію, звільнивши смартфони, комп'ютери та інші електронні продукти від нещодавніх великих митних зборів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Міністерство торгівлі Китаю назвало цей крок "невеликим кроком", додавши, що воно "оцінює його вплив".

Відповідно до доповідної записки Митної служби США в п'ятницю ввечері, ці винятки стосуються, зокрема, електронних продуктів, імпортованих до Сполучених Штатів з Китаю, на який з середини встановлено монументальні митні збори в розмірі 145%. Американський технологічний гігант Apple, наприклад, виробляє свої iPhone в Китаї.

Нагадаємо

Bloomberg повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила смартфони, комп’ютери та іншу електроніку від мит.

За інформацією, виключення звужують сферу застосування мит, виключаючи товари з 125% мита для Китаю та базового 10% глобального мита для майже всіх інших країн.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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