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Китай призывает США "полностью отменить" взаимные пошлины

Киев • УНН

 • 8810 просмотра

Министерство торговли Китая призвало США отменить пошлины. Вашингтон частично освободил смартфоны, компьютеры и другую электронику от крупных таможенных сборов.

Китай призывает США "полностью отменить" взаимные пошлины

Министерство торговли Китая призвало Соединенные Штаты "сделать серьезный шаг" и полностью отменить таможенные ограничения, введенные в рамках торговой войны между двумя странами.

Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Мы призываем Соединенные Штаты (...) сделать серьезный шаг, чтобы исправить свои ошибки, полностью отменить неправильную практику взаимных пошлин и вернуться на правильный путь взаимного уважения

- говорится в заявлении представителя министерства торговли Китая.

В разгар торговой войны с Китаем, которая вызывает волнения на финансовых рынках, в пятницу Соединенные Штаты изменили свою позицию, освободив смартфоны, компьютеры и другие электронные продукты от недавних крупных таможенных сборов, введенных президентом Дональдом Трампом.

Министерство торговли Китая назвало этот шаг "небольшим шагом", добавив, что оно "оценивает его влияние".

Согласно докладной записке Таможенной службы США в пятницу вечером, эти исключения касаются, в частности, электронных продуктов, импортируемых в Соединенные Штаты из Китая, на который с середины установлены монументальные таможенные сборы в размере 145%. Американский технологический гигант Apple, например, производит свои iPhone в Китае.

Напомним

Bloomberg сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от пошлин.

По информации, исключения сужают сферу применения пошлин, исключая товары из 125% пошлины для Китая и базовой 10% глобальной пошлины для почти всех других стран.

Алина Волянская

Алина Волянская

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