Самолет Boeing 737 MAX, направлявшийся в Китай, вернули в США из-за тарифов Трампа - СМИ

Реактивный самолет Boeing, который должны были передать китайской авиакомпании, вынужденно вернули в США из-за введенных главой Белого дома Дональдом Трампом пошлин на импорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что лайнер 737 MAX, предназначенный для китайской авиакомпании Xiamen Airlines, приземлился на базе Boeing Field в Сиэтле в 18:11 по местному времени (22:11 по Киеву).

Реактивный самолет, который делал остановки для дозаправки на Гуаме и Гавайях во время своего обратного пути длиной 5000 миль (8000 км), был одним из нескольких реактивных самолетов 737 MAX, находившихся в центре финальной сборки Boeing в китайском городе Чжоушань, и ожидавших окончательного доукомплектования и передачи заказчику из Китая