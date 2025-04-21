Самолет Boeing 737 MAX, направлявшийся в Китай, вернули в США из-за тарифов Трампа - СМИ
Киев • УНН
Самолет Boeing 737 MAX, предназначенный для китайской авиакомпании Xiamen Airlines, вернулся в США. Это произошло из-за пошлин на импорт, введенных Дональдом Трампом.
Реактивный самолет Boeing, который должны были передать китайской авиакомпании, вынужденно вернули в США из-за введенных главой Белого дома Дональдом Трампом пошлин на импорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отмечается, что лайнер 737 MAX, предназначенный для китайской авиакомпании Xiamen Airlines, приземлился на базе Boeing Field в Сиэтле в 18:11 по местному времени (22:11 по Киеву).
Реактивный самолет, который делал остановки для дозаправки на Гуаме и Гавайях во время своего обратного пути длиной 5000 миль (8000 км), был одним из нескольких реактивных самолетов 737 MAX, находившихся в центре финальной сборки Boeing в китайском городе Чжоушань, и ожидавших окончательного доукомплектования и передачи заказчику из Китая
Издание добавляет, что новый 737 MAX имеет рыночную стоимость около 55 миллионов долларов. Сейчас остается непонятным, какая сторона приняла решение о возвращении самолета в США.
"Тарифная война и очевидный разворот поставок происходят в тот момент, когда компания Boeing оправляется после почти пятилетнего замораживания импорта самолетов 737 MAX и предыдущего раунда торговой напряженности", - резюмируют авторы.
Напомним
Компания Tesla приостановила планы по импорту комплектующих из Китая для своего Cybercab и электрогрузовика Semi в США. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Пекина.
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