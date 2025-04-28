Золото падає в ціні на тлі спаду торговельної напруженості, зміцнення долара

Ціни на золото впали більш ніж на 1% у понеділок, на тлі того, як долар тримався стабільно, а сподівання на деескалацію торгової напруги між США та Китаєм знизили апетит до активів-притулків, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотова ціна на золото знизилася на 0,9% до $3289,97 за унцію на 08:43 за Гринвічем (11:43 за Києвом). Ф'ючерси на золото у США знизилися на 0,1% до $3301.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо кошика інших валют, зріс на 0,3%, що зробило золото менш привабливим для власників інших валют.

"Ринок бачить, що торгова напруженість спадає, і менше турбується про незалежність ФРС, що зараз знижує попит на активи-притулки", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

"Оскільки очікується, що ФРС все ще знизить процентні ставки пізніше цього року, ми все ще чекаємо, що золото знову протестує позначку в 3500 доларів за унцію", - вказав він.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо мит ведуться з Китаєм. Минулого тижня адміністрація Трампа дала зрозуміти про відкритість для деескалації торгової війни між двома найбільшими економіками світу, яка викликала побоювання рецесії. У п'ятницю Китай звільнив частину імпорту зі США від своїх високих мит, але швидко спростував затвердження Трампа про те, що ведуть переговори.

Китай може звільнити деякі товари США від мит - Bloomberg

Золото, що часто використовується як безпечний засіб заощадження за часів політичної та фінансової невизначеності, зросло до історичного максимуму в 3500,05 доларів за унцію минулого тижня через торгову напруженість, попит з боку центральних банків та стійкий інвестиційний попит.

Окрім більшої ясності щодо торговельної політики США, інвестори цього тижня також чекатимуть на серію економічних даних від США, які мають бути опубліковані, щоб отримати підказки щодо шляху зниження ставок Федеральної резервної системи. Ключові дані, що публікуються цього тижня, включають звіт про вакансії у США у вівторок, споживчі витрати у середу та звіт про зайнятість поза сільським господарством у п'ятницю.

Спотове срібло при цьому впало в ціні на 0,2% до 33,01 долара за унцію, платина зросла на 0,7% до 978,01 долара, а паладій зріс на 0,2% до 950,04 долара.

Ціни на нафту зростають на тлі економічної невизначеності та побоювань щодо дій з боку ОПЕК+