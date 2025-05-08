Україна розглядає можливість переходу від долара до євро як базової валюти - голова НБУ Пишний
Київ • УНН
В НБУ розглядають можливість переходу на євро як базової валюти для гривні. Причинами є перспектива вступу до ЄС, посилення ролі Євросоюзу та нестабільність на ринках.
Україна розглядає можливість заміни долара США на євро як базової валюти для гривні. Про це в коментарі Reuters розповів голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний, повідомляє УНН.
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За його словами, потенційний вступ до Європейського Союзу, "посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації глобальної торгівлі" змушують НБУ переглянути, чи має євро бути базовою валютою для української гривні замість долара.
Ця робота складна і потребує якісної, різнобічної підготовки
Він уточнив, що операції з доларами США продовжують домінувати в усіх сегментах валютного ринку України, але частка операцій, деномінованих у євро, у більшості сегментів зростає, хоча "поки що помірно".
Пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки тіснішим зв’язкам з Європою та нормалізації економіки допомогли б економічному зростанню трохи підвищитися протягом наступних двох років до 3,7-3,9%, сказав Пишний, втім додав, що багато в чому економічна траєкторія залежить від розвитку бойових дій.
"Швидке припинення війни однозначно було б позитивним сценарієм із хорошими економічними результатами, якби воно включало гарантії безпеки для України. Тим не менш, важливо визнати, що для повної реалізації економічних вигод від припинення війни, ймовірно, потрібен час", - резюмував глава НБУ.
Нагадаємо
Українська економіка продовжує поступове відновлення попри всі труднощі повномасштабної війни. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Він висловив вдячність українським бізнесам, які зберігають робочі місця та інвестують в Україну.
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