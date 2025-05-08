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Україна розглядає можливість переходу від долара до євро як базової валюти - голова НБУ Пишний

Київ • УНН

 • 632 перегляди

В НБУ розглядають можливість переходу на євро як базової валюти для гривні. Причинами є перспектива вступу до ЄС, посилення ролі Євросоюзу та нестабільність на ринках.

Україна розглядає можливість переходу від долара до євро як базової валюти - голова НБУ Пишний

Україна розглядає можливість заміни долара США на євро як базової валюти для гривні. Про це в коментарі Reuters розповів голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, потенційний вступ до Європейського Союзу, "посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації глобальної торгівлі" змушують НБУ переглянути, чи має євро бути базовою валютою для української гривні замість долара.

Ця робота складна і потребує якісної, різнобічної підготовки

- зазначив Пишний.

Він уточнив, що операції з доларами США продовжують домінувати в усіх сегментах валютного ринку України, але частка операцій, деномінованих у євро, у більшості сегментів зростає, хоча "поки що помірно".

Пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки тіснішим зв’язкам з Європою та нормалізації економіки допомогли б економічному зростанню трохи підвищитися протягом наступних двох років до 3,7-3,9%, сказав Пишний, втім додав, що багато в чому економічна траєкторія залежить від розвитку бойових дій.

"Швидке припинення війни однозначно було б позитивним сценарієм із хорошими економічними результатами, якби воно включало гарантії безпеки для України. Тим не менш, важливо визнати, що для повної реалізації економічних вигод від припинення війни, ймовірно, потрібен час", - резюмував глава НБУ.

Нагадаємо

Українська економіка продовжує поступове відновлення попри всі труднощі повномасштабної війни. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Він висловив вдячність українським бізнесам, які зберігають робочі місця та інвестують в Україну.

Уряд затвердив угоду з Японією: Україна отримає майже 3 млрд доларів від заморожених російських активів02.05.25, 18:10 • 8940 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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