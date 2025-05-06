В уряді заявили про поступове відновлення української економіки попри труднощі війни

Українська економіка продовжує поступове відновлення попри всі труднощі повномасштабної війни. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Попри всі труднощі повномасштабної війни, українська економіка продовжує поступове відновлення. Завдяки всім сумлінним платникам податків у квітні загальний фонд держбюджету отримав надходжень на суму майже 275 млрд грн, від початку року — понад 856 млрд грн. Це кошти від податків, зборів, акцизів та мит

Шмигаль висловив вдячність українським бізнесам, які зберігають робочі місця та інвестують в Україну.

- сказав Шмигаль.

Кожна зібрана всередині держави гривня йде на оборону нашої держави. За рахунок внутрішніх ресурсів ми платимо зарплати військовослужбовцям, купуємо озброєння, забезпечуємо армію амуніцією, харчуванням та ліками

Він зазначив, що цього року Україна витратить 26% ВВП на оборонний та безпековий сектор.

Таким чином усі, хто сплачує податки, роблять внесок у нашу стійкість та наближають справедливий мир