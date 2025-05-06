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В уряді заявили про поступове відновлення української економіки попри труднощі війни

Київ • УНН

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Прем'єр-міністр заявив про відновлення економіки, незважаючи на війну. До держбюджету надійшло 856 млрд грн з податків, зборів та мит.

В уряді заявили про поступове відновлення української економіки попри труднощі війни

Українська економіка продовжує поступове відновлення попри всі труднощі повномасштабної війни. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Попри всі труднощі повномасштабної війни, українська економіка продовжує поступове відновлення. Завдяки всім сумлінним платникам податків у квітні загальний фонд держбюджету отримав надходжень на суму майже 275 млрд грн, від початку року — понад 856 млрд грн. Це кошти від податків, зборів, акцизів та мит

- розповів Шмигаль.

Шмигаль висловив вдячність українським бізнесам, які зберігають робочі місця та інвестують в Україну.

Кожна зібрана всередині держави гривня йде на оборону нашої держави. За рахунок внутрішніх ресурсів ми платимо зарплати військовослужбовцям, купуємо озброєння, забезпечуємо армію амуніцією, харчуванням та ліками

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що цього року Україна витратить 26% ВВП на оборонний та безпековий сектор.

Таким чином усі, хто сплачує податки, роблять внесок у нашу стійкість та наближають справедливий мир

 - додав він.

Доповнення

В Інфляційному звіті НБУ повідомлялося, що у 2025–2027 роках економіка України продовжить поступове відновлення зі щорічним зростанням ВВП на рівні 3–4%.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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