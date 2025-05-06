В правительстве заявили о постепенном восстановлении украинской экономики, несмотря на трудности войны
Киев • УНН
Премьер-министр заявил о восстановлении экономики, несмотря на войну. В госбюджет поступило 856 млрд грн с налогов, сборов и пошлин.
Украинская экономика продолжает постепенное восстановление, несмотря на все трудности полномасштабной войны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
Несмотря на все трудности полномасштабной войны, украинская экономика продолжает постепенное восстановление. Благодаря всем добросовестным налогоплательщикам в апреле общий фонд госбюджета получил поступлений на сумму почти 275 млрд грн, с начала года — более 856 млрд грн. Это средства от налогов, сборов, акцизов и пошлин
Шмыгаль выразил благодарность украинским бизнесам, которые сохраняют рабочие места и инвестируют в Украину.
Каждая собранная внутри государства гривна идет на оборону нашего государства. За счет внутренних ресурсов мы платим зарплаты военнослужащим, покупаем вооружение, обеспечиваем армию амуницией, питанием и лекарствами
Он отметил, что в этом году Украина потратит 26% ВВП на оборонный и сектор безопасности.
Таким образом, все, кто платит налоги, вносят вклад в нашу устойчивость и приближают справедливый мир
Дополнение
В Инфляционном отчете НБУ сообщалось, что в 2025–2027 годах экономика Украины продолжит постепенное восстановление с ежегодным ростом ВВП на уровне 3–4%.