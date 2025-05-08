Украина рассматривает возможность перехода от доллара к евро в качестве базовой валюты - глава НБУ Пышный

Украина рассматривает возможность замены доллара США на евро в качестве базовой валюты для гривны. Об этом в комментарии Reuters рассказал глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный, сообщает УНН.

Детали

По его словам, потенциальное вступление в Европейский Союз, "усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли" заставляют НБУ пересмотреть, должен ли евро быть базовой валютой для украинской гривны вместо доллара.

Эта работа сложная и требует качественной, разносторонней подготовки - отметил Пышный.

Он уточнил, что операции с долларами США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка Украины, но доля операций, деноминированных в евро, в большинстве сегментов растет, хотя "пока что умеренно".

Оживление инвестиционной и потребительской активности благодаря более тесным связям с Европой и нормализации экономики помогли бы экономическому росту немного повыситься в течение следующих двух лет до 3,7-3,9%, сказал Пышный, впрочем, добавил, что во многом экономическая траектория зависит от развития боевых действий.

"Быстрое прекращение войны однозначно было бы положительным сценарием с хорошими экономическими результатами, если бы оно включало гарантии безопасности для Украины. Тем не менее, важно признать, что для полной реализации экономических выгод от прекращения войны, вероятно, потребуется время", - резюмировал глава НБУ.

Напомним

Украинская экономика продолжает постепенное восстановление несмотря на все трудности полномасштабной войны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Он выразил благодарность украинским бизнесам, которые сохраняют рабочие места и инвестируют в Украину.

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