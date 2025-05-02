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Правительство утвердило соглашение с Японией: Украина получит почти 3 млрд долларов от замороженных российских активов

Киев • УНН

 • 2928 просмотра

Правительство Украины утвердило соглашение с Японией о привлечении около 3 млрд долларов в рамках Ukraine Facility. Средства пойдут на приоритетные расходы бюджета, восстановление и развитие.

Правительство утвердило соглашение с Японией: Украина получит почти 3 млрд долларов от замороженных российских активов

Кабинет Министров Украины утвердил соглашение с правительством Японии, которое позволит привлечь около 3 млрд долларов в рамках международной инициативы Ukraine Facility (ERA).

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН.

Детали

Правительство утвердило соглашение с Японией, которое позволит получить около 3 млрд долларов в рамках инициативы ERA

- говорится в сообщении.

Он отметил, что эти средства будут обеспечены доходами от замороженных российских активов и направлены на приоритетные расходы бюджета, восстановление и развитие Украины. В целом в рамках этого механизма Украина привлечет 50 млрд долларов.

Рассчитываем, что все обездвиженные активы агрессора будут конфискованы и направлены на восстановление Украины

- добавил премьер-министр.

Напомним

Ранее Reuters сообщал, что международная компания Euroclear перераспределит 3 млрд евро замороженных средств рф западным инвесторам, чтобы компенсировать потери от действий москвы. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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