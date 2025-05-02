Правительство утвердило соглашение с Японией: Украина получит почти 3 млрд долларов от замороженных российских активов
Киев • УНН
Правительство Украины утвердило соглашение с Японией о привлечении около 3 млрд долларов в рамках Ukraine Facility. Средства пойдут на приоритетные расходы бюджета, восстановление и развитие.
Кабинет Министров Украины утвердил соглашение с правительством Японии, которое позволит привлечь около 3 млрд долларов в рамках международной инициативы Ukraine Facility (ERA).
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН.
Детали
Правительство утвердило соглашение с Японией, которое позволит получить около 3 млрд долларов в рамках инициативы ERA
Он отметил, что эти средства будут обеспечены доходами от замороженных российских активов и направлены на приоритетные расходы бюджета, восстановление и развитие Украины. В целом в рамках этого механизма Украина привлечет 50 млрд долларов.
Рассчитываем, что все обездвиженные активы агрессора будут конфискованы и направлены на восстановление Украины
Напомним
Ранее Reuters сообщал, что международная компания Euroclear перераспределит 3 млрд евро замороженных средств рф западным инвесторам, чтобы компенсировать потери от действий москвы.