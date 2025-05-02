Уряд затвердив угоду з Японією: Україна отримає майже 3 млрд доларів від заморожених російських активів
Київ • УНН
Уряд України затвердив угоду з Японією про залучення близько 3 млрд доларів у межах Ukraine Facility. Кошти підуть на пріоритетні видатки бюджету, відбудову та розвиток.
Кабінет Міністрів України затвердив угоду з урядом Японії, яка дозволить залучити близько 3 млрд доларів у межах міжнародної ініціативи Ukraine Facility (ERA).
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, передає УНН.
Деталі
Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько 3 млрд доларів у межах ініціативи ERA
Він зазначив, що ці кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів та спрямовані на пріоритетні видатки бюджету, відбудову й розвиток України. Загалом у межах цього механізму Україна залучить 50 млрд доларів.
Розраховуємо, що всі знерухомлені активи агресора будуть конфісковані й спрямовані на відбудову України
Нагадаємо
Раніше Reuters повідомляв, що міжнародна компанія Euroclear перерозподілить 3 млрд євро заморожених коштів рф західним інвесторам, щоб компенсувати втрати від дій москви.