Європа перерозподілить 3 млрд євро заморожених активів рф інвесторам - Reuters

Euroclear планує вилучити і перерозподілити близько 3 мільярдів євро (34 мільярди доларів) коштів рф, які були заморожені у компанії в Бельгії.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Європа передасть 3 мільярдів євро (34 мільярди доларів) заморожених російських коштів західним інвесторам, передає інформаційне агентство. Цей крок знаменує собою новий рівень реакції з боку Європи у контексті відносин з рф.

Euroclear (міжнародна компанія, що базується в Бельгії, яка надає фінансові послуги - ред.) перерозподілить 3 мільярди євро з пулу у 10 мільярдів євро готівкою, що належить російським організаціям та фізичним особам, на яких накладено санкції Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

За даними Reuters, зазначені мільярди євро будуть використані для компенсації західним інвесторам після того, як москва, протягом останніх місяців, вилучила готівку, що зберігалася в рф. Про це повідомили троє людей, ідеться у матеріалі.

Довідка

Європейський Союз заморозив сотні мільярдів російських активів, включно з резервами центрального банку, після великого вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Euroclear володіє левовою часткою російських активів у Європі, що перебувають під санкціями, - це понад 180 мільярдів євро.

Повернення цих грошей є важливим для росії і стало причиною близько 100 судових позовів проти Euroclear.

У 2024 році москва попередила, що вживатиме заходів у відповідь, якщо її заморожені активи будуть заарештовані і використані в інтересах України.

За останні місяці Москва заарештувала 3 мільярди євро готівки, які Euroclear зберігав у депозитарії в Росії, щоб компенсувати російським інвесторам, які постраждали від західних санкцій, повідомили двоє співрозмовників.

Доповнення

Рішення Європи розблокувати заморожені російські статки в Європі для інвесторів дехто сприймає критично.

Захопити російські активи і віддати їх західним інвесторам було б морально ганебно - сказав Джейкоб Кіркегор, експерт з питань санкцій з Інституту міжнародної економіки Петерсона, вашингтонського аналітичного центру.

Нагадаємо

ВР звернулася до іноземних держав із закликом збільшити допомогу Україні, зокрема, посилити ППО, інвестувати в оборону та використати заморожені активи рф.

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