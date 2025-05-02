Европа перераспределит 3 млрд евро замороженных активов рф инвесторам - Reuters

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату
Эксклюзив
11:48 • 4774 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
10:55 • 12278 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
10:48 • 15868 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

08:28 • 14427 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 27355 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 66902 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 137747 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 120897 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 128377 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 127818 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
30%
753 мм
Популярные новости

Израиль нанес удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске

2 мая, 03:23 • 41393 просмотра

россия вывела в Черное море целую армаду кораблей с "Калибрами" - ВМФ

2 мая, 03:35 • 29798 просмотра

Трамп: США победили в Первой и Второй мировых войнах

2 мая, 04:58 • 11133 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 25863 просмотра

Вице-президент США Вэнс не ожидает завершения войны рф против Украины в ближайшее время

07:33 • 6244 просмотра
публикации

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

10:48 • 15868 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 25953 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 121592 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 219220 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 320373 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

12:04 • 2310 просмотра

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 26313 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 30333 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 29683 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 34183 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Европа перераспределит 3 млрд евро замороженных активов рф инвесторам - Reuters

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Euroclear перераспределит 3 млрд евро замороженных средств рф западным инвесторам, чтобы компенсировать потери от действий Москвы. Россия уже арестовала 3 млрд евро средств Euroclear.

Европа перераспределит 3 млрд евро замороженных активов рф инвесторам - Reuters

Euroclear планирует изъять и перераспределить около 3 миллиардов евро (34 миллиарда долларов) средств рф, которые были заморожены в компании в Бельгии. 

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Европа передаст 3 миллиарда евро (34 миллиарда долларов) замороженных российских средств западным инвесторам, передает информационное агентство. Этот шаг знаменует собой новый уровень реакции со стороны Европы в контексте отношений с рф.

Euroclear (международная компания, базирующаяся в Бельгии, которая предоставляет финансовые услуги - ред.) перераспределит 3 миллиарда евро из пула в 10 миллиардов евро наличными, принадлежащего российским организациям и физическим лицам, на которых наложены санкции Европейского Союза после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

По данным Reuters, указанные миллиарды евро будут использованы для компенсации западным инвесторам после того, как москва, в течение последних месяцев, изъяла наличные, хранившиеся в рф. Об этом сообщили три человека, говорится в материале. 

Справка

Европейский Союз заморозил сотни миллиардов российских активов, включая резервы центрального банка, после крупного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Euroclear владеет львиной долей российских активов в Европе, находящихся под санкциями, - это более 180 миллиардов евро.

Возвращение этих денег важно для россии и стало причиной около 100 судебных исков против Euroclear. 

В 2024 году москва предупредила, что примет ответные меры, если ее замороженные активы будут арестованы и использованы в интересах Украины.

За последние месяцы Москва арестовала 3 миллиарда евро наличных, которые Euroclear хранил в депозитарии в России, чтобы компенсировать российским инвесторам, пострадавшим от западных санкций, сообщили двое собеседников.

Дополнение

Решение Европы разблокировать замороженные российские состояния в Европе для инвесторов кое-кто воспринимает критически.

Захватить российские активы и отдать их западным инвесторам было бы морально позорно

- сказал Джейкоб Киркегор, эксперт по вопросам санкций из Института международной экономики Петерсона, вашингтонского аналитического центра.

Напомним

ВР обратилась к иностранным государствам с призывом увеличить помощь Украине, в частности, усилить ПВО, инвестировать в оборону и использовать замороженные активы рф.

Bloomberg: россия на переговорах с США просит купить самолеты Boeing за счет замороженных активов16.04.25, 14:49 • 6478 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Euroclear
Боинг
Европейский Союз
Бельгия
Европа
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$62.07
Bitcoin
$97,190.60
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$33.15
Золото
$3,257.45
Ethereum
$1,841.20