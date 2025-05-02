Европа перераспределит 3 млрд евро замороженных активов рф инвесторам - Reuters

Euroclear планирует изъять и перераспределить около 3 миллиардов евро (34 миллиарда долларов) средств рф, которые были заморожены в компании в Бельгии.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Европа передаст 3 миллиарда евро (34 миллиарда долларов) замороженных российских средств западным инвесторам, передает информационное агентство. Этот шаг знаменует собой новый уровень реакции со стороны Европы в контексте отношений с рф.

Euroclear (международная компания, базирующаяся в Бельгии, которая предоставляет финансовые услуги - ред.) перераспределит 3 миллиарда евро из пула в 10 миллиардов евро наличными, принадлежащего российским организациям и физическим лицам, на которых наложены санкции Европейского Союза после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

По данным Reuters, указанные миллиарды евро будут использованы для компенсации западным инвесторам после того, как москва, в течение последних месяцев, изъяла наличные, хранившиеся в рф. Об этом сообщили три человека, говорится в материале.

Европейский Союз заморозил сотни миллиардов российских активов, включая резервы центрального банка, после крупного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Euroclear владеет львиной долей российских активов в Европе, находящихся под санкциями, - это более 180 миллиардов евро.

Возвращение этих денег важно для россии и стало причиной около 100 судебных исков против Euroclear.

В 2024 году москва предупредила, что примет ответные меры, если ее замороженные активы будут арестованы и использованы в интересах Украины.

За последние месяцы Москва арестовала 3 миллиарда евро наличных, которые Euroclear хранил в депозитарии в России, чтобы компенсировать российским инвесторам, пострадавшим от западных санкций, сообщили двое собеседников.

Решение Европы разблокировать замороженные российские состояния в Европе для инвесторов кое-кто воспринимает критически.

Захватить российские активы и отдать их западным инвесторам было бы морально позорно