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Курс валют на 20 мая: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5760 грн/долл. Курс доллара в банках 41,79-41,20 грн, в обменниках 41,36-41,45 грн.

Курс валют на 20 мая: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5760 грн/долл., что девальвировало гривну на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,57 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,85 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,97 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,79-41,20 грн, евро по 47,10 -46,40 грн, злотый по 11,25-10,60 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,36-41,45 грн, евро - по 46,63-46,90 грн, злотый по 10,95-11,05 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,49-41,52 грн/долл. и 46,68-46,70 грн/евро.

        Неурожаи и цены на алкоголь и сигареты разогнали инфляцию, но есть признаки замедления - НБУ13.05.25, 12:32 • 4453 просмотра

        Алина Волянская

        Алина Волянская

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