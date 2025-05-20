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Курс валют на 20 травня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5760 грн/дол. Курс долара в банках 41,79-41,20 грн, в обмінниках 41,36-41,45 грн.

Курс валют на 20 травня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5760 грн/дол., що девальвувало гривню на 8 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,57 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,85 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,97 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

  • у банках долар торгується за курсом 41,79-41,20 грн, євро за 47,10 -46,40 грн, злотий за 11,25-10,60 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,36-41,45 грн, євро - за 46,63-46,90 грн, злотий за 10,95-11,05 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,49-41,52 грн/дол. та 46,68-46,70 грн/євро.

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        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

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