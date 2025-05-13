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Неурожаи и цены на алкоголь и сигареты разогнали инфляцию, но есть признаки замедления - НБУ

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Прошлогодние неурожаи и повышение цен на алкоголь и табачные изделия стали основными факторами ускорения инфляции. Однако, появляются признаки возможного замедления этого процесса.

Неурожаи и цены на алкоголь и сигареты разогнали инфляцию, но есть признаки замедления - НБУ

Инфляцию в Украине подтолкнули вверх прошлогодние неурожаи и подорожание алкоголя и табака, но есть признаки замедления и ожидается, что в конце года она упадет до однозначного уровня, сообщили в НБУ, пишет УНН.

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Ускорение инфляции в апреле в значительной степени обусловливалось остаточными эффектами худших прошлогодних урожаев и дальнейшим повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия. Проинфляционными факторами оставались высокие расходы бизнеса на оплату труда в условиях нехватки кадров и оживленный потребительский спрос

- отметили в НБУ.

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В то же время меры НБУ по поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке и интереса к гривневым сбережениям, как указано, "ограничивали рост цен". Дополнительное влияние, по данным Нацбанка, оказало снижение мировых цен на нефть, а также ослабление ценового давления на внутреннем оптовом рынке электроэнергии.

Но, как отметили в НБУ, хотя рост потребительских цен в апреле и продолжался, однако "наблюдались и признаки ослабления ценового давления". "Фактические показатели как общей, так и базовой инфляции в апреле были несколько ниже, чем предполагалось прогнозом НБУ. Помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, также свидетельствовала об ослаблении ценового давления", - сообщили в регуляторе.

Согласно прогнозу НБУ летом инфляция должна вернуться на траекторию снижения и уже в конце года замедлиться до однозначного уровня

- сообщили в НБУ.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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