Подорожание топлива сбавило темпы - НБУ

Темпы роста цен на топливо замедлились в апреле до 3,7%, сообщили в НБУ, пишет УНН.

В апреле рост цен на топливо замедлился по сравнению с мартом ввиду удешевления нефти в мире - сообщили в Нацбанке.

В то же время, как указано, постепенный рост спроса и укрепление курса евро оказывали повышательное давление на цены.

По данным НБУ, при этом в апреле быстрее дорожала подакцизная продукция. Это объясняют дальнейшим ростом производственных затрат; налоговыми изменениями (повышением акцизов и переводом их в евро, вступившими в силу в конце марта 2025 года; применением коэффициента 1,1 к минимальному налоговому обязательству с 01.04.25 до 31.12.25) для производителей и импортеров табачной продукции, а также усилением мер борьбы с теневым предложением.

Благодаря укреплению курса гривны к доллару, как отмечается, несколько ослабилось давление на цены фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования.

Цены на топливо вырастут более чем на 13% - НБУ