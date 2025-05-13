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Подорожание топлива сбавило темпы - НБУ

Киев • УНН

 • 564 просмотра

В апреле рост цен на топливо замедлился до 3,7% из-за удешевления нефти. Рост спроса и укрепление курса евро увеличивали цены.

Подорожание топлива сбавило темпы - НБУ

Темпы роста цен на топливо замедлились в апреле до 3,7%, сообщили в НБУ, пишет УНН.

В апреле рост цен на топливо замедлился по сравнению с мартом ввиду удешевления нефти в мире

- сообщили в Нацбанке.

В то же время, как указано, постепенный рост спроса и укрепление курса евро оказывали повышательное давление на цены.

По данным НБУ, при этом в апреле быстрее дорожала подакцизная продукция. Это объясняют дальнейшим ростом производственных затрат; налоговыми изменениями (повышением акцизов и переводом их в евро, вступившими в силу в конце марта 2025 года; применением коэффициента 1,1 к минимальному налоговому обязательству с 01.04.25 до 31.12.25) для производителей и импортеров табачной продукции, а также усилением мер борьбы с теневым предложением.

Благодаря укреплению курса гривны к доллару, как отмечается, несколько ослабилось давление на цены фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования.

Цены на топливо вырастут более чем на 13% - НБУ31.01.25, 12:12 • 34979 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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