Цены на топливо вырастут более чем на 13% - НБУ
Киев • УНН
Национальный банк прогнозирует рост цен на топливо более чем на 13% в 2024 году из-за повышения акцизов. Это повлияет на себестоимость товаров и транспортных услуг.
Национальный банк ожидает, что в 2024 году стоимость топлива вырастет более чем на 13% из-за повышения акцизов.
Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.
По мере исчерпания запасов под влиянием утвержденного повышения акцизов темпы роста цен на топливо ускорятся до более 13% в текущем году
Регулятор отмечает, что это окажет дополнительное давление на себестоимость, что, в свою очередь, приведет к росту цен на отдельные товары и транспортные услуги.
Цены на топливо в Украине растут из-за повышения мировых цен на нефть и санкций США против рф - эксперт14.01.25, 13:58 • 31260 просмотров
В среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть частично компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на горючее значительно замедлится
Напомним
В Украине в 2024 году зафиксировано незначительное снижение импортбензина и сжиженного газа, в то время как импорт дизельного топлива вырос.