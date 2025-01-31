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Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
09:18 • 18550 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
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Актуальное
Цены на топливо вырастут более чем на 13% - НБУ

Цены на топливо вырастут более чем на 13% - НБУ

Киев  •  УНН

 • 1717 просмотра

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Национальный банк прогнозирует рост цен на топливо более чем на 13% в 2024 году из-за повышения акцизов. Это повлияет на себестоимость товаров и транспортных услуг.

Национальный банк ожидает, что в 2024 году стоимость топлива вырастет более чем на 13% из-за повышения акцизов.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

По мере исчерпания запасов под влиянием утвержденного повышения акцизов темпы роста цен на топливо ускорятся до более 13% в текущем году

- говорится в отчете.

Регулятор отмечает, что это окажет дополнительное давление на себестоимость, что, в свою очередь, приведет к росту цен на отдельные товары и транспортные услуги.

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Цены на топливо в Украине растут из-за повышения мировых цен на нефть и санкций США против рф - эксперт14.01.25, 13:58 • 31260 просмотров

В среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть частично компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на горючее значительно замедлится

- добавили в НБУ.

Напомним 

В Украине в 2024 году зафиксировано незначительное снижение импортбензина и сжиженного газа, в то время как импорт дизельного топлива вырос.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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