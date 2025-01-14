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Цены на топливо в Украине растут из-за повышения мировых цен на нефть и санкций США против рф - эксперт

Цены на топливо в Украине растут из-за повышения мировых цен на нефть и санкций США против рф - эксперт

Киев  •  УНН

 • 9749 просмотра

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Цены на топливо в Украине растут из-за повышения мировых цен на нефть с 74 до 82 долларов за баррель. Причиной стали новые санкции США против российских нефтяных компаний и танкеров.

Причиной роста цен на топливо стало введение новых санкций США против российских нефтяных компаний и танкеров. Об этом сообщил эксперт по рынку топлива Сергей Куюн во время брифинга, пишет УНН.

Детали 

«Если мы год начали с цены 74 доллара за баррель, то вчера она была 82. То есть, 10% добавила цена нефти. И видим, что на прошлой неделе был 1 этап повышения на 1-1,5 гривны. Сегодня произошло в некоторых сетях повышение, и цена будет расти, потому что есть существенный подъем мирового рынка»,-говорит эксперт.

Повышение мировых цен на нефть обусловлено введением новых мощных санкций США против российских нефтяных компаний и танкеров. Рынок отреагировал на эти меры, что привело к росту стоимости нефти и, соответственно, топлива. В ближайшие дни ожидается дальнейшее повышение цен на бензин и дизель на украинских заправках.

Напомним 

Ранее УНН писал, что нефть марки Brent превысила $81 за баррель после введения США санкций против российской энергетики. Китай и Индия срочно ищут альтернативные источники поставок нефти.

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономикаполитика
indiyaИндия
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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