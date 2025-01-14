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Імпорт пального в Україні: зниження споживання бензину та газу, зростання імпорту дизельного пального

Імпорт пального в Україні: зниження споживання бензину та газу, зростання імпорту дизельного пального

Київ • УНН

 • 26013 перегляди

В Україні зафіксовано падіння імпорту бензину на 0,5% та газу на 7,2%, але зростання дизельного пального на 7,5%. Експерти пов'язують це з міграцією населення та збільшенням вантажних перевезень.

В Україні в 2024 році зафіксовано незначне зниження імпорту бензину та скрапленого газу, в той час як імпорт дизельного пального зріс.

Про це повідомив експерт з ринку пального Сергій Куюн під час брифінгу, пише УНН.

Деталі 

По бензинах в нас імпорт пального впав на 0,5%, тобто можна сказати не змінився. Становив 1 мільйон 244 тисячі тонн. Імпорт дизельного пального збільшився на 7,5% і становив 6 мільйонів тонн. Імпорт скрапленого газу впав на 7,2% до майже 900 тисяч тонн

- зазначив експерт.

Куюн додав, що зміни відображають кореляцію між зниженням споживання бензину та газу, які переважно використовуються фізичними особами для легкових автомобілів, та підвищеним імпортом дизельного пального, яке в основному споживається для вантажного транспорту. 

Крім того, він вважає, що зменшення споживання бензину та газу може бути пов’язане з міграцією населення, яка продовжує тривати, а також значною кількістю чоловіків, які долучилися до Збройних сил України, які переважно є споживачами, які водять автомобілі.

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Водночас зростання попиту на дизельне пальне свідчить про активізацію вантажних перевезень, оскільки після початку повномасштабного вторгнення значну частину вантажоперевезень бере на себе автомобільний транспорт, через обмеження у роботі портів.  

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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