Импорт топлива в Украине: снижение потребления бензина и газа, рост импорта дизельного топлива
Киев • УНН
В Украине зафиксировано падение импорта бензина на 0,5% и газа на 7,2%, но рост дизельного топлива на 7,5%. Эксперты связывают это с миграцией населения и увеличением грузовых перевозок.
В Украине в 2024 году зафиксировано незначительное снижение импорта бензина и сжиженного газа, в то время как импорт дизельного топлива вырос.
Об этом сообщил эксперт по рынку топлива Сергей Куюн во время брифинга, пишет УНН.
Детали
По бензинам у нас импорт топлива упал на 0,5%, то есть можно сказать не изменился. Составил 1 миллион 244 тысячи тонн. Импорт дизельного топлива увеличился на 7,5% и составил 6 миллионов тонн. Импорт сжиженного газа упал на 7,2% до почти 900 тысяч тонн
Куюн добавил, что изменения отражают корреляцию между снижением потребления бензина и газа, которые преимущественно используются физическими лицами для легковых автомобилей, и повышенным импортом дизельного топлива, которое в основном потребляется для грузового транспорта.
Кроме того, он считает, что уменьшение потребления бензина и газа может быть связано с миграцией населения, которая продолжает продолжаться, а также значительным количеством мужчин, которые присоединились к Вооруженным силам Украины, которые преимущественно являются потребителями, которые водят автомобили.
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В то же время рост спроса на дизельное топливо свидетельствует об активизации грузовых перевозок, поскольку после начала полномасштабного вторжения значительную часть грузоперевозок берет на себя автомобильный транспорт, из-за ограничений в работе портов.
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