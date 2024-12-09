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Новый рост цен на бензин в Крыму: что происходит со стоимостью А95

Новый рост цен на бензин в Крыму: что происходит со стоимостью А95

Киев  •  УНН

 • 2293 просмотра

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В оккупированном Крыму цена на бензин А 95 выросла на 1,3 рубля за месяц - до 69,19 руб/л. активисты связывают это с падением курса рубля и усложнением логистики после уничтожения нефтебазы в Феодосии.

В оккупированном Крыму рост цен на бензин А95 за месяц составил 1 рубль 30 копеек. Если 11 ноября его стоимость на заправках равнялась 67,89 рублей за литр, то 9 декабря эту марку бензина продают уже по цене 69,19, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Детали

Крымские активисты международной гражданской кампании #LiberateCrimea рассказали Крым.Реалии, что по их данным, главная причина нового скачка цен это сильное падение курса рубля в первую неделю декабря.

"В начале декабря курс рубля стремительно упал на 20 рублей, что вызвало пересмотр поставщиков топлива цены на их продукцию. Потом рубль отвоевал свои позиции, но продавцы бензина не стали снижать цену, поэтому буквально на днях стоимость бензина выросла на 20 копеек за литр", – рассказали активисты.

Активисты #LiberateCrimea отмечали, рост цен на бензин этой осенью после уничтожения нефтебазы Феодосии связан с усложнением логистики поставок топлива.

Цены на продукты в оккупированном Крыму стремительно растут: что происходит16 нояб. 2024, 14:40 • 42042 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаЭкономика
feodosiyaФеодосия
krymКрым