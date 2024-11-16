Цены на продукты в оккупированном Крыму стремительно растут: что происходит

В аннексированном Крыму дорожают продукты питания, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

По данным издания, цены выросли на все группы товаров. Подконтрольные россии местные власти обещают "стабилизировать ценовую политику".

Но экспертные прогнозы не утешительны, поскольку причины происходящего не зависят от местных реалий, а связаны с негативными тенденциями в соседней россии, где уже заметны проявления затяжной войны с Украиной.

россия за год "национализировала" в оккупированном Крыму не менее 1200 объектов недвижимости - Сопротивление