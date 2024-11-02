россия за год "национализировала" в оккупированном Крыму не менее 1200 объектов недвижимости - Сопротивление

российская федерация продолжает отбирать недвижимость украинских и других бизнесменов в оккупированном Крыму. В частности, за 2024 год "национализировано" минимум 1200 объектов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

По меньшей мере 1200 объектов недвижимости "национализировали" только за этот год во временно аннексированном Крыму,

Детали

Гауляйтер сергей аксенов отметил, что все имущество принадлежало украинским бизнесменам, или тем, кто якобы не дружественно был настроен к россии. Поэтому крупнейшие активы уже стали собственностью рф или были проданы новым владельцам. В большинстве случаев речь идет о курортных комплексах и недвижимости коммерческого назначения.

В феврале 2023 года так называемые депутаты крымского псевдопарламента поддержали "национализацию" имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении кремля недружественные действия,