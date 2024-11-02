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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия за год "национализировала" в оккупированном Крыму не менее 1200 объектов недвижимости - Сопротивление

россия за год "национализировала" в оккупированном Крыму не менее 1200 объектов недвижимости - Сопротивление

Киев  •  УНН

14:13 • 2618 просмотра

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За 2024 год россия "национализировала" не менее 1200 объектов недвижимости в оккупированном Крыму. Большинство отобранного имущества - это курортные комплексы и коммерческая недвижимость украинских бизнесменов.

российская федерация продолжает отбирать недвижимость украинских и других бизнесменов в оккупированном Крыму. В частности, за 2024 год "национализировано" минимум 1200 объектов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

По меньшей мере 1200 объектов недвижимости "национализировали" только за этот год во временно аннексированном Крыму,

- говорится в сообщении.

Детали

Гауляйтер сергей аксенов отметил, что все имущество принадлежало украинским бизнесменам, или тем, кто якобы не дружественно был настроен к россии. Поэтому крупнейшие активы уже стали собственностью рф или были проданы новым владельцам. В большинстве случаев речь идет о курортных комплексах и недвижимости коммерческого назначения.

В феврале 2023 года так называемые депутаты крымского псевдопарламента поддержали "национализацию" имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении кремля недружественные действия,

- напомнили в Центре.

На оккупированных территориях россияне угрожают отключить отопление тем, кто не получит паспорт рф - Центр нацсопротивления30 октября 2024, 13:28 • 13753 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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