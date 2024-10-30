На оккупированных территориях россияне угрожают отключить отопление тем, кто не получит паспорт рф - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины россияне угрожают местным отсутствием отопления в домах, если они не согласятся получить паспорт рф. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Так, на оккупированной части юга местные коллаборационисты угрожают не давать тепло тем, кто не перезаключил договор с поставщиками тепла.

Однако для перезаключения договора надо переоформить право собственности на квартиру в соответствии с законами оккупанта, а также иметь паспорт рф - объяснили в Сопротивлении.

Таким образом враг в очередной раз нарушает международное гуманитарное право и заставляет украинцев получать паспорт рф, ведь не признает право украинской нации на существование.

Напомним,

Министерство юстиции Украины заявило, что украинцев не будут судить за получение российского паспорта под принуждением на оккупированных территориях. Такие документы не имеют юридической силы и не признаются в Украине и мире.

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