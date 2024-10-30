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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На оккупированных территориях россияне угрожают отключить отопление тем, кто не получит паспорт рф - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

13:28 • 1448 просмотра

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На временно оккупированных территориях россияне требуют получения российского паспорта для перезаключения договоров на отопление. Для этого также необходимо переоформить право собственности на жилье по законам оккупантов.

На временно оккупированных территориях Украины россияне угрожают местным отсутствием отопления в домах, если они не согласятся получить паспорт рф. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Так, на оккупированной части юга местные коллаборационисты угрожают не давать тепло тем, кто не перезаключил договор с поставщиками тепла.

Однако для перезаключения договора надо переоформить право собственности на квартиру в соответствии с законами оккупанта, а также иметь паспорт рф 

- объяснили в Сопротивлении. 

Таким образом враг в очередной раз нарушает международное гуманитарное право и заставляет украинцев получать паспорт рф, ведь не признает право украинской нации на существование. 

Напомним,

Министерство юстиции Украины заявило, что украинцев не будут судить за получение российского паспорта под принуждением на оккупированных территориях. Такие документы не имеют юридической силы и не признаются в Украине и мире.

Ситуация на Луганщине: людей без российского паспорта ограничивают в правах, в Северодонецке хотят узаконить "национализацию" квартир23 сентября 2024, 10:48 • 14874 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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