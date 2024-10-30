На окупованих територіях росіяни погрожують відключити опалення тим, хто не отримає паспорт рф - Центр нацспротиву
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях росіяни вимагають отримання російського паспорта для переукладання договорів на опалення. Для цього також необхідно переоформити право власності на житло за законами окупантів.
На тимчасово окупованих територіях України росіяни погрожують місцевим відсутністю опалення у будинках, якщо вони не погодяться отримати паспорт рф. Про це заявили в Центрі національного спротиву, передає УНН.
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Так, на окупованій частині півдня місцеві колаборанти погрожують не давати тепло тим, хто не переуклав договір з постачальниками тепла.
Проте для переукладання договору треба переоформити право власності на квартиру відповідно до законів окупанта, а також мати паспорт рф
Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне гуманітарне право й примушує українців отримувати паспорт рф, адже не визнає право української нації на існування.
Нагадаємо
Міністерство юстиції України заявило, що українців не судитимуть за отримання російського паспорта під примусом на окупованих територіях. Такі документи не мають юридичної сили та не визнаються в Україні та світі.
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