Ситуація на Луганщині: людей без російського паспорту обмежують в правах, у Сіверськодонецьку хочуть узаконити "націоналізацію" квартир

ukenru
06:19 • 33156 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 85219 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 137635 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 187518 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 143140 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 127869 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 123916 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 161483 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76718 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84835 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
89 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 74403 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 67709 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 65778 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 66162 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 61826 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 41456 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 187489 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 161474 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 195423 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 529341 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 1410 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 7988 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 17841 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 41874 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 40679 перегляди
Актуальне
Ситуація на Луганщині: людей без російського паспорту обмежують в правах, у Сіверськодонецьку хочуть узаконити "націоналізацію" квартир

Ситуація на Луганщині: людей без російського паспорту обмежують в правах, у Сіверськодонецьку хочуть узаконити "націоналізацію" квартир

Київ • УНН

 • 15205 перегляди

У так званій "лнр" українців без паспортів рф вносять до реєстру іноземців, обмежуючи їх права з 2025 року. В Сіверськодонецьку окупанти намагаються узаконити "націоналізацію" квартир, чиї власники не повернулися.

У так званій "лнр" людей без російського паспорту вносять до реєстру іноземців. Тим часом у Сіверськодонецьку окупанти намагаються узаконити "націоналізацію" квартир. Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що українців, які проживають на території так званої "лнр", але досі відмовляються отримати паспорт рф, вноситимуть до реєстру іноземців.

Із 1 січня 2025 року потрапляння до цього списку призведе до обмеження в одержанні практично усіх виплат, а також соціальних та адміністративних послуг

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, люди будуть обмежені у проведенні банківських операцій, реєстрації права власності, оформлення дітей до навчальних закладів. У ЛОДА додали, що такими жорсткими діями загарбники намагаються прискорити темпи примусової паспортизації.

Окрім того, в обласній адміністрації розповіли, що окупаційна влада Сіверськодонецька шукає шляхи узаконення схеми так званої "націоналізації" нерухомого майна містян, які протягом 30 діб з моменту оголошення про "віджим" квартири чи будинку не надали документів, що підтверджують право власності. Інакше кажучи, не повернулися до Сіверськодонецька. Отримати ключі від замінених замків на дверях загарбники пропонують будь-якій людині, яка має довіреність, оформлену за російським зразком, тобто на території рф. Оригінальність документа навряд чи перевірятимуть.

Додамо

Також у ЛОДА повідомили про військові дії на території окупованої Луганщини. Зокрема, росіяни штурмували поблизу Стельмахівки. До глибокої ночі ворог п’ять разів атакував в районах Білогорівки, Макіївки та Балки Журавки, де тримають оборону українські військові.

Евакуація звідти ускладнюється щодня. Втім, вчора співробітникам Красноріченської військової адміністрації вдалося врятувати і доправити на Донеччину, куди раніше переїхала його родина, 52-річного жителя Балки Журавки

– поінформував очільник Луганщини Артем Лисогор.

Окрім того, в ЛОДА повідомили, що із реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Балку Журавку. З артилерії та безпілотників – Балку Журавку та Макіївку.

Нагадаємо

Щотижня вчителі так званої "лнр" звітуватимуть про обсяг розповсюджених агітматеріалів щодо підписання контракту з армією рф,  а "бюджетники" примушуватимуть населення оформляти російський паспорт.

Окупанти запустили пропагандистську програму "Луганський характер" для дітей22.09.24, 04:57 • 69535 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна
luhanska-oblastЛуганська область
sievierodonetskСєвєродонецьк
artem-lysohorАртем Лисогор
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54