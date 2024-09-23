Ситуація на Луганщині: людей без російського паспорту обмежують в правах, у Сіверськодонецьку хочуть узаконити "націоналізацію" квартир

У так званій "лнр" людей без російського паспорту вносять до реєстру іноземців. Тим часом у Сіверськодонецьку окупанти намагаються узаконити "націоналізацію" квартир. Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації, пише УНН.

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Повідомляється, що українців, які проживають на території так званої "лнр", але досі відмовляються отримати паспорт рф, вноситимуть до реєстру іноземців.

Із 1 січня 2025 року потрапляння до цього списку призведе до обмеження в одержанні практично усіх виплат, а також соціальних та адміністративних послуг - йдеться у повідомленні.

Зокрема, люди будуть обмежені у проведенні банківських операцій, реєстрації права власності, оформлення дітей до навчальних закладів. У ЛОДА додали, що такими жорсткими діями загарбники намагаються прискорити темпи примусової паспортизації.

Окрім того, в обласній адміністрації розповіли, що окупаційна влада Сіверськодонецька шукає шляхи узаконення схеми так званої "націоналізації" нерухомого майна містян, які протягом 30 діб з моменту оголошення про "віджим" квартири чи будинку не надали документів, що підтверджують право власності. Інакше кажучи, не повернулися до Сіверськодонецька. Отримати ключі від замінених замків на дверях загарбники пропонують будь-якій людині, яка має довіреність, оформлену за російським зразком, тобто на території рф. Оригінальність документа навряд чи перевірятимуть.

Додамо

Також у ЛОДА повідомили про військові дії на території окупованої Луганщини. Зокрема, росіяни штурмували поблизу Стельмахівки. До глибокої ночі ворог п’ять разів атакував в районах Білогорівки, Макіївки та Балки Журавки, де тримають оборону українські військові.

Евакуація звідти ускладнюється щодня. Втім, вчора співробітникам Красноріченської військової адміністрації вдалося врятувати і доправити на Донеччину, куди раніше переїхала його родина, 52-річного жителя Балки Журавки – поінформував очільник Луганщини Артем Лисогор.

Окрім того, в ЛОДА повідомили, що із реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Балку Журавку. З артилерії та безпілотників – Балку Журавку та Макіївку.

Нагадаємо

Щотижня вчителі так званої "лнр" звітуватимуть про обсяг розповсюджених агітматеріалів щодо підписання контракту з армією рф, а "бюджетники" примушуватимуть населення оформляти російський паспорт.

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