Ситуация на Луганщине: людей без российского паспорта ограничивают в правах, в Северодонецке хотят узаконить "национализацию" квартир

В так называемой "лнр" людей без российского паспорта вносят в реестр иностранцев. Между тем в Северодонецке оккупанты пытаются узаконить "национализацию" квартир. Об этом сообщили в Луганской областной государственной администрации, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что украинцев, которые проживают на территории так называемой "лнр", но до сих пор отказываются получить паспорт рф, будут вносить в реестр иностранцев.

С 1 января 2025 года попадание в этот список приведет к ограничению в получении практически всех выплат, а также социальных и административных услуг

В частности, люди будут ограничены в проведении банковских операций, регистрации права собственности, оформлении детей в учебные заведения. В ЛОГА добавили, что такими жесткими действиями захватчики пытаются ускорить темпы принудительной паспортизации.

Кроме того, в областной администрации рассказали, что оккупационная власть Северодонецка ищет пути узаконивания схемы так называемой "национализации" недвижимого имущества горожан, которые в течение 30 суток с момента объявления об "отжиме" квартиры или дома не предоставили документов, подтверждающих право собственности. Иначе говоря, не вернулись в Северодонецк. Получить ключи от замененных замков на дверях захватчики предлагают любому человеку, который имеет доверенность, оформленную по российскому образцу, то есть на территории рф. Оригинальность документа вряд ли будут проверять.

Добавим

Также в ЛОГА сообщили о военных действиях на территории оккупированной Луганщины. В частности, россияне штурмовали вблизи Стельмаховки. До глубокой ночи враг пять раз атаковал в районах Белогоровки, Макеевки и Балки Журавки, где держат оборону украинские военные.

Эвакуация оттуда усложняется с каждым днем. Впрочем, вчера сотрудникам Краснореченской военной администрации удалось спасти и доставить на Донетчину, куда ранее переехала его семья, 52-летнего жителя Балки Журавки