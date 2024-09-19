На окупованій Луганщині вчителів змушують агітувати за контракти з армією рф - ОВА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Невське з реактивної артилерії. На окупованих територіях вчителів змушують агітувати за контракти з армією рф, а "бюджетників" - примушувати населення отримувати російські паспорти.
У Луганській області російські війська минулої доби обстріляли Невське. Щотижня вчителі так званої "лнр" звітуватимуть про обсяг розповсюджених агітматеріалів щодо підписання контракту з армією рф, а "бюджетники" примушуватимуть населення оформляти російський паспорт. Про ситуацію на окупованих та деокупованих територіях розповів 19 вересня очільник ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
"По Невському вчора росіяни поцілили з реактивної системи залпового вогню. Також вони активно били зі ствольної артилерії – як по Невському, так і по Макіївці. Застосували у бік цих сіл 96 безпілотників. Із низ 62 – по Невському", –розповів Лисогор.
За його словами, наші оборонці відбили наступи ворога в районах Стельмахівки, Білогорівки, Невського та Макїївки.
Також очільник ОВА повідомив, що керівники навчальних закладів так званої "лнр" отримали розпорядження агітувати учнів підписувати у майбутньому контракт із російською армією. Щотижня школам надсилатимуть оновлені агітаційні матеріали. Після цього відповідальні особи щосереди звітуватимуть про "виконану роботу".
У свою чергу, впродовж осені колаборанти з бюджетних установ окупованої Луганщини проводитимуть агітаційну кампанію серед населення, яке все ще утримується від оформлення паспорту рф. Відповідне завдання надійшло з кремля.
Наголошуватимуть на тому, що із 1 січня без цього документа люди залишаться без будь-яких соціальних гарантій.
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