У ГУР розповіли, як рф використовує сирійських найманців як "гарматне м'ясо" на Луганщині
Київ • УНН
росія вербує сирійців для участі у війні проти України, обіцяючи паспорти та роботу. Найманців відправляють на безнадійні штурми, відмовляючи в евакуації поранених та оформлюючи загиблих як зниклих безвісти.
російське військове керівництво кидає найманців із Сирії у "м’ясні" штурми у Луганській області. Сирійцям обіцяють високі зарплати та оплачувану роботу, втім після неї мало хто повертається назад. Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає УНН.
Деталі
Держава-агресор росія продовжує практики "жуковщини", використовуючи іноземних найманців у війні проти України як гарматне м’ясо
Як вказали в ГУР, зруйнована війною Сирія стала однією з країн, де рф активно вербує чоловіче населення для ведення бойових дій. Найманцям обіцяють російські паспорти та оплачувану роботу, після якої мало хто повертається назад.
Росія вербує сирійців на війну до України в обмін на громадянство – ЗМІ02.02.24, 00:19 • 27201 перегляд
В ГУР розповіли історії Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі. Вони воювали проти України у складі 488-го мотострілецького полку 114-ї мотострілецької дивізії російської окупаційної армії (в/ч 12721).
У липні 2024 року Мансура у складі загону з 14 сирійських найманців росіяни відправили в атаку поблизу міста Сватове Луганської області. Їх накрили вогнем українські воїни. Запит на евакуацію поранених російські загарбники відкинули та наказали сирійцям продовжити штурм. Мансур, який отримав поранення, не виконав наказ росіян і втік з поля бою. Решта загону найманців була розбита ― окупанти оформили їх як зниклих безвісти.
15 вересня 2024 року сирійські пабліки написали про смерть свого громадянина під час війни проти України ― селянин Вахід Мурсал Аль-Шіблі отримав російський паспорт і пішов штурмувати українські позиції на Луганщині у складі загону із 7 найманців. Групу розбили, Мурсал отримав поранення і помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома.
Доповнення
За данними ГУР, росія налагодила схему із туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України ― спершу біднякам пропонують роботу охоронцями в російських нафтових провінціях, а потім заманюють вищою зарплатою для участі в "м’ясних штурмах".
ГУР атакували російську базу безпілотників у Сирії - джерело 16.09.24, 19:19 • 24202 перегляди