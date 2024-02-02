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Росія вербує сирійців на війну до України в обмін на громадянство – ЗМІ

Росія вербує сирійців на війну до України в обмін на громадянство – ЗМІ

Київ • УНН

 • 27202 перегляди

Сирійських громадян обманом змушують підписувати контракти з російськими військовими, обіцяючи їм роботу і громадянство, а насправді відправляють воювати в Україну.

Російська влада вербує громадян Сирії та обіцяє роботу на золотих копальнях у Якутії. Насправді їм пропонують підписати контракт з Міністерством оборони в обмін на громадянство Росії, після чого відправляють на війну в Україні. Таку інформацію з'ясувала "Нова газета", передає УНН.

Деталі

Вербуванням сирійців, за даними видання, займаються посередники із Сирії. Один із них раніше вербував людей для операцій ПВК "Вагнера" у Лівії. Його звуть Васим Аль Дімашки. Він розповідає чоловікам, що вони приїдуть до Якутії охороняти золоті та алмазні копальні за зарплату розміром до двох тисяч доларів та російське громадянство.

Видання стверджує, що нещодавно до Росії прибули 40 сирійців. За кожного завербованого Васим отримує 337 доларів. У Москві їх зустрічає професор Акрам Діб Тарраф. Припускають, що він також може бути сирійцем. За кожного новобранця, який підписує контракт із російськими збройними силами, Акрам нібито отримує 320 тисяч рублів. Однак, хто саме платить йому такі гроші, з'ясувати не вдалося.

З Москви сирійці летять до Якутії, там їх поділяють на дві групи. Одну відправляють до Улан-Уде для навчання військової спеціальності, іншу – до польового табору в європейській частині, де вони тренуються як піхотинці. Контракти (російською) вони підписують вже в Росії. Після цього вони отримують російські паспорти

йдеться у матеріалі журналістів.

Один із сирійців, який перебуває у тренувальному таборі, у голосовому повідомленні, яке отримав журналіст, повідомив, що їм сказали, що вони їдуть охороняти золоті копальні, але насправді Васим Аль Дімашки продав їх у солдати.

Зазначається, що потік сирійців, які бажають укласти контракт, – це не результат роботи російської пропаганди, а наслідок справжнього обману з боку їхніх співвітчизників.

Доповнення

Журналіст також розповідає історії кількох сирійців. З двома з них він познайомився в Росії, і вони деякий час жили в квартирі. Обидва вони отримали студентські візи у російському консульстві у Дамаску. Саміру вона коштувала 2,5 тисячі доларів, а Мохаммеду – три.

Вони розповіли, що їх насправді обдурили, бо посередник, який допомагав із запрошенням від університету та оформленням документів, казав, що в цю суму входить плата за навчання за рік, проте насправді виявилося, що сплачено лише перший семестр навчання у вузі.

Самір та Мохаммед намагалися потрапити до Європи через Польщу, а потім через Фінляндію, але в них нічого не вийшло.

Двоє інших сирійських мігрантів були затримані в Пскові за порушення міграційного законодавства, оскільки минув термін виданих ним віз. Їм запропонували депортацію чи підписання договору з міністерством оборони Росії. При цьому чоловікам обіцяли, що "тримати в руках зброю вони не будуть: слугуватимуть виключно як лікарі".

Обидва сирійці потрапили до тренувального табору, але передумали служити в російській армії. Очікується, що після цього їх депортують.

Шантажують депортацією: в Центрі нацспротиву розповіли, як рф вербує на війну іноземців28.01.24, 17:25 • 103508 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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