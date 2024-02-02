Россия вербует сирийцев на войну в Украину в обмен на гражданство - СМИ

Российские власти вербуют граждан Сирии и обещают работу на золотых приисках в Якутии. На самом деле им предлагают подписать контракт с Министерством обороны в обмен на гражданство России, после чего отправляют на войну в Украину. Такую информацию выяснила "Новая газета", передает УНН.

Детали

Вербовкой сирийцев, по данным издания, занимаются посредники из Сирии. Один из них ранее вербовал людей для операций ЧВК "Вагнера" в Ливии. Его зовут Васим Аль Димашки. Он рассказывает мужчинам, что они приедут в Якутию охранять золотые и алмазные рудники за зарплату в размере до двух тысяч долларов и российское гражданство.

Издание утверждает, что недавно в Россию прибыли 40 сирийцев. За каждого завербованного Васим получает 337 долларов. В Москве их встречает профессор Акрам Диб Тарраф. Предполагают, что он также может быть сирийцем. За каждого новобранца, который подписывает контракт с российскими вооруженными силами, Акрам якобы получает 320 тысяч рублей. Однако, кто именно платит ему такие деньги, выяснить не удалось.

Из Москвы сирийцы летят в Якутию, там их разделяют на две группы. Одну отправляют в Улан-Удэ для обучения военной специальности, другую - в полевой лагерь в европейской части, где они тренируются как пехотинцы. Контракты (на русском) они подписывают уже в России. После этого они получают российские паспорта говорится в материале журналистов.

Один из сирийцев, который находится в тренировочном лагере, в голосовом сообщении, которое получил журналист, сообщил, что им сказали, что они едут охранять золотые рудники, но на самом деле Васим Аль Димашки продал их в солдаты.

Отмечается, что поток сирийцев, желающих заключить контракт, - это не результат работы российской пропаганды, а следствие настоящего обмана со стороны их соотечественников.

Дополнение

Журналист также рассказывает истории нескольких сирийцев. С двумя из них он познакомился в России, и они некоторое время жили в квартире. Оба они получили студенческие визы в российском консульстве в Дамаске. Самиру она стоила 2,5 тысячи долларов, а Мохаммеду - три.

Они рассказали, что их на самом деле обманули, потому что посредник, который помогал с приглашением от университета и оформлением документов, говорил, что в эту сумму входит плата за обучение за год, однако на самом деле оказалось, что оплачен только первый семестр обучения в вузе.

Самир и Мохаммед пытались попасть в Европу через Польшу, а затем через Финляндию, но у них ничего не получилось.

Двое других сирийских мигрантов были задержаны в Пскове за нарушение миграционного законодательства, поскольку истек срок выданных им виз. Им предложили депортацию или подписание договора с министерством обороны России. При этом мужчинам обещали, что "держать в руках оружие они не будут: служить исключительно как врачи".

Оба сирийца попали в тренировочный лагерь, но передумали служить в российской армии. Ожидается, что после этого их депортируют.

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