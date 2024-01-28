Шантажируют депортацией: в Центре нацсопротивления рассказали, как рф вербует на войну иностранцев
Киев • УНН
россия вербует иностранных студентов путем обмана и принуждения, обещая деньги и вид на жительство, чтобы склонить их к подписанию военных контрактов, а затем отправляет их в Украину без какой-либо поддержки.
россияне проводят информационную компанию, включая метод внушения и соцсети, среди иностранных студентов ради подписания контракта с армией для дальнейшей отправки на войну в Украину. О том, как выглядит схема вербовки в ряды ВС рф рассказали в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
В Центре нацсопротивления провели исследование, как российские власти вербуют иностранцев в ряды своего оккупационного войска. Отмечается, что вокруг московских вузов в которых учатся иностранцы, размещено немало рекламы о "перспективах" военной службы.
Кураторы групп и российские студенты, которые должны помогать таким иностранцам в акклиматизации и успешном усвоении программы методом внушения рассказывают о финансовом обеспечении в вс рф. Выявив лиц, имеющих финансовые проблемы или острую потребность в больших суммах средств (оплат обучения, лечения и т.д.) они их направляют в местные военкоматы. Часто к таким студентам подсылают лиц, которые похищают у них имеющиеся суммы средств, чтобы создать чувство безысходности и отчаяния. После их шантажируют угрозой депортации,
Также спецслужбы через социальные сети (YouTube, Tik-Tok) проводят таргетированную рекламу на таких лиц, о возможности заключить контракт с мо рф. Основной аргумент финансовый - возможность заработать средства для дальнейшего обучения и проживания в рф.
Подготовку иностранцев проводят на территории учебно-методического центра военно-патриотической подготовки "Авангард". Данный объект был основан правительствами москвы и московской области при поддержке министерства обороны рф. Формально находится в ведении департамента образования и науки города москвы - министерства образования московской области. Идею его создания поддержал лично Владимир Путин, для популяризации среди молодежи военной и государственной службы,
Отмечается, что данный центр является составляющей парка "Патриот" - масштабного милитаристического парка культуры и отдыха вс рф. На территории центра "Авангард" регулярно проводятся милитарные тренировки для молодежи 14 - 17 лет. Это также служит прикрытием для подготовки там иностранцев.
Отмечается, что в среднем одновременно там проходят подготовку около 300 иностранных лиц. По происхождению это в основном: китайцы, непальцы, узбеки, египтяне, молдаване, шриланкийцы.
Кроме того, из-за того, что большинство иностранцев очень слабо владеют русским языком их приучают к жестовым командам и ключевым словам при их дальнейшей должности в оккупационной армии.
На поле боя их выводят российские офицеры и сержанты. После отдачи приказа и определения вариантов действий офицеры оставляют иностранцев на поле боя, а сами возвращаются на тыловые позиции. К иностранцам в российской армии традиционно пренебрежительное и небрежное отношение, их особо не берегут, а их положение можно сравнить с подразделениями, сформированными из заключенных,
Напомним
россия завербовала более 200 граждан Непала для участия в боевых действиях в Украине, часть из которых погибла. Еще несколько непальцев попали в украинский плен.
Шантажируют депортацией: в Центре нацсопротивления рассказали, как рф вербует на войну иностранцев
россия вербует иностранных студентов путем обмана и принуждения, обещая деньги и вид на жительство, чтобы склонить их к подписанию военных контрактов, а затем отправляет их в Украину без какой-либо поддержки.
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