росія звербувала на війну проти України понад 200 непальців - глава МЗС Непалу
Київ • УНН
росія завербувала понад 200 громадян Непалу для участі у військових діях в Україні, внаслідок чого деякі з них загинули або потрапили в полон. Непал вимагає від росії припинити цей набір, репатріювати тих, хто служить, надати компенсацію сім'ям загиблих і допомогти у звільненні полонених.
росія завербувала понад 200 громадян Непалу для участі у бойових діях в Україні, частина з яких загинула. Ще декілька непальців потрапили до українського полону. Про це в інтерв'ю виданню АР заявив міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд, передає УНН.
Деталі
За його словами, Непал проти вербування своїх громадян для військових дій в інших країнах.
Ми попросили Росію негайно припинити вербування непальських громадян до своєї армії, негайно повернути тих, хто вже служить в армії, репатріювати тіла загиблих, а також вилікувати і повернути тих, хто був поранений в ході бойових дій
За його словами, Непал також вимагає від Росії грошової компенсації сім'ям загиблих у ході бойових дій непальців.
Серед 14 підтверджених загиблих громадян Непалу посія заявила, що має 12 тіл. Більшість непальців хочуть, щоб тіла їхніх загиблих родичів були кремовані згідно з релігійними ритуалами
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Крім того, Сауд зазначив, що Непал має інформацію, що п’ятеро непальців, які воювали на боці росіян, нібито перебувають у полоні української сторони. Він наголосив. що рф повинна вжити всіх зусиль для їхнього звільнення.
Доповнення
Уряд Непалу заборонив своїм громадянам їздити в росію чи Україну з метою працевлаштування. Таке рішення влада прийняла після того, як стало відомо, що багато їхніх громадян були завербовані до російської армії.
Зазначається, що цього місяця очільник МЗС Непалу Пракаш Сауд зустрівся з російськими офіційними особами на полях саміту Руху неприєднання в Уганді та обговорив цю проблему з ними.
Ми чітко передали їм, що наших громадян заборонено вербувати в армію, і необхідно негайно відправити їх назад
Нагадаємо
У грудні минулого року поліція Непалу затримала 10 людей, які за допомогою туристичних віз переправляли до росії місцевих безробітних для подальшої служби в армії окупантів.