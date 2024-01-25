россия завербовала более 200 граждан Непала для участия в боевых действиях в Украине, часть из которых погибла. Еще несколько непальцев попали в украинский плен. Об этом в интервью изданию АР заявил министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд, передает УНН.

Детали

По его словам, Непал против вербовки своих граждан для военных действий в других странах.

Мы попросили Россию немедленно прекратить вербовку непальских граждан в свою армию, немедленно вернуть тех, кто уже служит в армии, репатриировать тела погибших, а также вылечить и вернуть тех, кто был ранен в ходе боевых действий - рассказал Сауд.

По его словам, Непал также требует от России денежной компенсации семьям погибших в ходе боевых действий непальцев.

Среди 14 подтвержденных погибших граждан Непала посев заявила, что имеет 12 тел. Большинство непальцев хотят, чтобы тела их погибших родственников были кремированы согласно религиозным ритуалам

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Кроме того, Сауд отметил, что Непал располагает информацией, что пятеро непальцев, которые воевали на стороне россиян, якобы находятся в плену украинской стороны. Он подчеркнул. что рф должна принять все усилия для их освобождения.

Дополнение

Правительство Непала запретило своим гражданам ездить в Россию или Украину с целью трудоустройства. Такое решение власти приняли после того, как стало известно, что многие их граждане были завербованы в российскую армию.

Отмечается, что в этом месяце глава МИД Непала Пракаш Сауд встретился с российскими официальными лицами на полях саммита Движения неприсоединения в Уганде и обсудил эту проблему с ними.

Мы четко передали им, что наших граждан запрещено вербовать в армию, и необходимо немедленно отправить их обратно - подчеркнул Сауд.

Напомним,

В декабре прошлого года полиция Непала задержала 10 человек, которые с помощью туристических виз переправляли в Россию местных безработных для дальнейшей службы в армии оккупантов.