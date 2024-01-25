россия завербовала на войну против Украины более 200 непальцев - глава МИД Непала

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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24 январь 2024, 14:05  •  143330 просмотра

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  141779 просмотра

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  153883 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Новости по теме

россия завербовала на войну против Украины более 200 непальцев - глава МИД Непала

россия завербовала более 200 граждан Непала для участия в военных действиях в Украине, в результате чего некоторые из них погибли или попали в плен. Непал требует от россии прекратить этот набор, репатриировать тех, кто служит, предоставить компенсацию семьям погибших и помочь в освобождении пленных.

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Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ян Борг посетит Украину, подтвердив поддержку ее суверенитета и осудив военную агрессию россии. Борг также призвал к немедленному выводу российских войск из Украины.

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В Воздушных силах предупреждают о вражеской ракете на Николаевщине

Воздушные силы объявили предупреждение о ракете, направляющейся на север над Николаевской областью.

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На оккупированной Херсонщине враг проводит псевдоинтеллектуальные викторины среди молодежи

В Центре также отметили, что участие в викторине было фактически принудительным, ведь каждое "учебное заведение" имело план по определенному количеству студентов, которые должны были посетить эти игры.

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