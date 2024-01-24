На временно оккупированных территориях Донетчины в составе войск рф заметили наемников из Малайзии. Об этом сообщает центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики

На временно оккупированных территориях Донетчины замечены наемники из Малайзии, которых сопровождает переводчик, а также бывшие "Вагнеровцы". Сейчас боевики находятся на полигоне - резюмировали в Сопротивлении.

В оккупированном Крыму среди российских военных заметили наемника из Сербии - АТЕШ

Кроме того, в составе ВС рф неоднократно замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством.

Дополнение

Центр национального сопротивления предупреждает, что каждый, кто воюет в составе вс рф против Украины, является военной целью. В то же время в Сопротивлении призвали местное население и в дальнейшем сообщать данные о враге и местах его накопления.

Напомним,

Непал прекратил выдачу гражданам страны разрешений на работу в России и Украине после того, как по меньшей мере 10 непальских наемников были убиты в Украине.